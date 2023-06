‘Ana de Nadie’ sigue siendo una de las novelas que está dejando sin aliento a los fieles televidentes de RCN.

Pero así como todos reaccionan a cada “infartante” capítulo, hay quienes están más que indignados con las publicaciones que hacen en la cuenta de Instagram de esta trama, sobre todo en aquellas en las que muestran a Joaquín con la mona, pues desde que apareció en escena, todos la rechazan.

“Cuanta violencia visual”: fans de ‘Ana de Nadie’ indignados con foto de Joaquín y la mona desnudos Foto: Instagram @anadenadietv

Es así como tras la fotografía en la que aparecen completamente desnudos estos personajes, no hubo quien no reaccionara de forma negativa, pues más de uno aseguró que además de ser una foto muy “grotesca” y que no deja nada a la imaginación, prefieren que coloquen en su lugar a Paola Turbay. Y por eso piden a gritos que la borren.

Fans de ‘Ana de Nadie’ rechazan imagen de Joaquín desnudo sin Ana

“Cuanta violencia audiovisual”, “Borren eso”, “Esta foto no tiene sentido sino está Ana”, “Cómo arruinarme el día en 1 segundo”, “Cuál es la necesidad de publicar esta foto”.

Esas fueron algunas de las reacciones que se generaron tras la publicación de la foto en la que los fans de ‘Ana de Nadie’ repudiaron que Joaquín saliera completamente desnudo y con otra mujer que no fuera Ana.

Y es que la mayoría espera que los realizadores de la nueva versión de esta trama le den un giro más amigable, pues todos desean que la actriz Paola Turbay sea completamente feliz al lado del joven periodista que le cambió la vida.

Sin embargo, queda esperar cuál será el destino de esta pareja que despierta las emociones y los anhelos más “lujuriosos”, debido a las escenas románticas en los que ambos derrochan sex appeal.

‘Ana de Nadie’ le quitó las ganas al delicioso con tropipop ‘maluco’ Foto: Twitter @dsl_rcn

Por eso, ante esta publicación, inesperada para muchos, se espera que la presencia de la mona sea solo un sueño o algo pasajero para promocionar los últimos capítulos de ‘Ana de Nadie’.