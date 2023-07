¿Qué le va a pasar? La razón por la que se ausenta tanto Claudia Bahamón de ‘Masterchef’

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón? esa es la pregunta que se hacen muchos de su fieles seguidores quienes han notado su muy constante ausencia en la conducción de ‘Masterchef’.

Y es que para muchos, la presentadora ha demostrado que no está tan comprometida con la tan polémica temporada del reality gastronómico, pero la realidad es que su salud se ha puesto en riesgo y por eso le ha cedido en más de una ocasión la conducción del programa a los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

Claudia Bahamón lloró al contar trágica experiencia Captura Masterchef Celebrity RCN - 16 julio 2023

Pero, ante la ya confirmada noticia de que la modelo y arquitecta está en reposo, se despejaron dudas sobre su estado actual y la principal razón por la que ha estado tan inestable durante la transmisión de cada capítulo del programa que durante años ha llevado adelante con éxito.

Claudia Bahamón ¿de qué está enferma?

Según se conoció a través de la cuenta de Instagram Claudia Bahamón está enferma debido a una perforación que le hicieron a la pleura, es decir, en la capa protectora de los pulmones que se encuentra en la pared interior de la cavidad torácica.

Esto la colapsó de tal manera que debió ser inesperadamente hospitalizada y se espera que su reposo sea prolongado. Es decir, que por un buen tiempo seguirá sin asistir a ‘Masterchef’.

“El médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó”. Eso fue lo que dijo la presentadora a través de sus historias.

Esto alarmó a más de uno que ahora sí entendió el por qué ha estado tan alejada de la cocina más prestigiosa de Colombia y el por qué su participación ha sido cada vez más opacada por sus notables ausencias.

Claudia Bahamón en MasterChef (Captura de video.)

Incluso, ella se dio a la tarea de revelar qué es lo que está viviendo y cómo será neutralizado todo el dolor que ha sufrido tras este accidente médico. “He sentido demasiado dolor y presión en el pecho y espalda. Me sentí asfixiada. Ahogo. El diagnóstico que me dio el doctor fue ‘Neumotórax’. Es decir, que me ha afectado la presencia de aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar”, dijo en sus redes.

También añadió que se encuentra estable y que todo ha sido controlado a través de un tubo o catéter grande fue conectado a la pleura/pulmón y se deja por unos días. “Esto ayuda a que el aire que está atrapado entre la pleura y el pulmón y con terapia respiratoria salga del cuerpo y ayude a recuperar la capacidad del pulmón y así vuelva a funcionar correctamente”.