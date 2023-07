Cita pavosa: joven fue a su cita de Tinder y terminó en un velorio

No todo es tan “amoroso” en Tinder, pero lo que nunca imaginó una joven colombiana es que tras hacer uso de ella terminaría su cita en un velorio.

Así se viralizó la “historia de amor” de esta chica que luego de estar muy enfocada en sus estudios y su trabajo, se dio una oportunidad en el tema de las relaciones, hasta el punto de considerar salir a conocer a otras personas luego de darse cuenta que la pandemia por Covid le cambió la vida a todos y ella seguía sin experimentar una cita para pasarla bien.

Tinder es una aplicación que se utiliza en todo el mundo

Por eso, una vez que decidió aceptar la salida con el chico con el que comúnmente conversaba a través de la app, optaron por encontrarse en un lugar público cerca de sus casas y una vez propiciado el encuentro comenzaron a hablar de sus vidas.

Joven pasó de una cita de Tinder a dar el pésame a su “pretendiente”

Ella no se sintió nunca cómoda, pues consideraba que el chico que eligió no era la mejor opción, pero sí con la que se sentía más segura, ya que tenían muchas cosas afín, entre ellas sus hogares que estaban uno muy cerca del otro. Esto le daba seguridad de que estaría con una persona confiable y en caso de que no, se podía ir rápido a casa.

Y aunque no pudo predecir lo que vendría, de algo siempre estuvo segura, que no quería una segunda salida, pues a pesar de que conversó muy bien con ese chico, siempre tuvo el deseo de que todo pasara rápido, pues no se sentía ya a gusto de revelar tantos aspectos de su vida.

Pero, lo peor sucedió cuando en medio de lo que hablaban siente cómo este joven comienza a llorar y explicarle que su padre había muerto de Covid en ese instante, pero lo más impactante es que durante toda la tarde había hablado de él y de su traumática relación con su ex. Esto la dejó en shock hasta el punto de que no supo cómo reaccionar, pues una vez que él le notificó esto, le dio por soltar una carcajada nerviosa.

A esto le siguió que no tuvo palabras para apoyarlo, solo le dijo que se fuera a acompañar a su familia y luego de ello no quiso saber más nada de él, hasta el punto que hasta lo bloqueó de su celular, ya que le hizo pasar los momentos más incómodos en su primer encuentro.