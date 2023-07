Mamá de Betty la Fea asegura que sí estará en tercera parte de la telenovela

Segun lo revelado por el periodista Carlos Ochoa, por medio de su cuenta personal de Instagram, cuatro serian las actrices que no habían sido llamadas ni tenidas en cuenta para volver a repetir sus personajes en la nueva temporada de “Betty, la fea”, que se estrenará por Prime Video en el 2024.

Esto, a pesar de que se había confirmado anteriormente que todo el elenco estaría de vuelta para esta tercera parte.

Se tratarían de Martha Isabel Bolaños, quien interpretó a ‘La Pupuchurra’ (a pesar de que ya estaría fuera de las grabaciones de “MasterChef Celebrity Colombia 2023′, Paula Peña en su papel de Sofia y Maria Eugenia Arboleda quien interpretó a Mariana son y parte del “Cuartel de las feas”, y la mamá de Betty, Julia Solano de Pinzón, que es interpretada por la talentosísima actriz Adriana Franco.

Así que con el supuesto e inminente divorcio de Betty y Armando, la historia no contaría con la participación de estos queridos personajes.

De igual manera, el periodista agregó que la nueva temporada se empezaría a rodar el próximo 24 de julio, y se espera que sea estrenada de forma exclusiva en la plataforma de Prime Video.

Las redes sociales no se mostraron nada nada contentas al saber que hay ‘descabezados’ en esta continuación, y así lo han expresaron por medio de comentarios:

“No queremos una tercera parte!!! Betty NO SE TOCA! y menos sin Fernando Gaitán”, “Yo prefiero que no hagan nada dejen la historia en paz”, “Es que en primer lugar por que dañar un clásico con una continuación innecesaria y la ausencia de parte del elenco termina de dañar todo” o “Se tiraron la secuela preferible que no la hagan”, fueron algunos de los comentarios.

Adriana Franco en la actualidad | (Instagram)

Adriana Franco, actriz que interpretó a la mamá de Betty, confirmó que estará en la tercera temporada de “Betty, la fea”

Ni corta ni perezosa, la actriz Adriana Franco, confirmó que en efecto ya forma parte oficialmente del elenco, y lo anunció justamente en el mismo post de Instagram del periodista, donde el “confirmaba” su ausencia: “No es cierto, ya firmñe contrato”, replicño la actriz,

Inmediatamente, algunos de los que vieron el comentario, no pudieron evitar expresarle su amor, y le agradecieron por volver a esta nueva entrega de la icónica telenovela colombiana, de la cual sus televidentes honestamente no esperan mucho al respecto de la trama.

“Hoy dormiré tranquilo”; “La noticia que estábamos esperando” o “Gracias por no dejarnos a la deriva”; fueron algunos de los agradecimientos enviados a la actriz por retomar su personaje.