Maria Jimena Duzán “se la voló” a Margarita Rosa de Francisco y así le respondió

La periodista y politóloga María Jimena Duzán y la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco han intercambiado comentarios todo gracias a la forma en que se ha venido hablando mal de Margarita y su relación con los medios de comunicación.

Después de una declaraciones dichas por la actriz Margarita Rosa de Francisco, donde sin temor alguno aseguró que “los medios de comunicación manipulan la opinión pública y los periodistas son lamebotas de los intereses de los jefes”, hace algunas semanas, la periodista le respondió.

Y si bien, Duzán asevero que en el periodismo actual existen muchas falencias e intereses políticos y económicos de por medio, las declaraciones de la actriz le parece que no fue un comentario apropiado para alguien “que ha vivido de los medios”.

De igual manera a la periodista le parece que lo expresado por la actriz es un irrespeto a la memoria de los periodistas y reporteros en Colombia que han sido asesinados.

Por medio de su cuenta de TikTok, la expresentadora de “El Desafío” se despachó abiertamente ante las acusaciones en su contra.

No solo dejó en claro y recordó que ella y su imagen sostuvieron e rating de varios canales por años, aseguró que ella entiende lo difícil que es la profesión y lo profundamente “privilegiada” que fue al haber podido aportar su imagen al crecimiento de la industria.

“No acepto el argumento, que es muy común, de que como yo he vivido de los medios no tengo derecho a criticarlos. Que yo he vivido de los medios. Que yo he chupado como parasito, cuando yo he ofrecido un saber, un talento, el cuerpo mismo y la cara que en ese momento hacia que mas televisores se encendieran.”, aseveró De Francisco.

“Porque trabaje con ellos no quiere decir que sea arrodillada y hacerse de la vista ciega ante las malas acciones”; “Me parece que, justamente por haber trabajado en los medios tienes la autoridad para criticar o exaltar a los mismos. Se llama conocimiento de causa”, o “Existe TODO el derecho de poder criticar a los empresarios con quienes trabajamos o hemos trabajado”, fueron algunos de los comentarios e apoyo que su segudiores le dieron.