Los grandes amores de Margarita Rosa de Francisco: la “Gaviota” fue esposa de Carlos Vives

A lo largo de su exitosa carrera artística, Margarita Rosa de Francisco ha vivido incontables romances ficticios gracias a su impecable trabajo como actriz en la pantalla chica colombiana.

El más memorable es el que protagonizó con Guy Ecker en Café, con aroma de mujer, un melodrama en donde encarnó el rol que la encumbró: la recolectora de café Teresa Suárez, alias “La Gaviota”.

No obstante, fuera de las inolvidables producciones que le dieron reconocimiento mundial, la estrella también ha conquistado corazones y ha vivido grandes historias de amor en la vida real.

¿Quiénes han sido los amores de Margarita Rosa de Francisco?

Margarita Rosa de Francisco desde siempre ha intentado ser discreta sobre sus experiencias en el terreno sentimental, pero es sabido que ha tenido tres grandes amores a lo largo de su intensa vida.

A continuación, te recordamos quiénes han sido los hombres que lograron ganarse un lugar en el corazón de la eterna “Gaviota” y cómo fueron sus idilios.

Carlos Vives

El primer gran amor de la actriz caleña fue el famoso cantautor Carlos Vives. Las estrellas se conocieron en los sets de televisión cuando protagonizaron juntos la exitosa telenovela Gallito Ramírez en 1986.

En el drama, Margarita Rosa debutaba como Carmenza “Niña mencha” Lavalle; mientras, Vives daba vida a Javier “Gallito” Ramírez. Las chispas entre ellos saltaron al instante y no dudaron en iniciar un idilio.

Tras conocerse que el amor había traspasado la pantalla, se convirtieron en la pareja de moda en aquella década. Y, luego de dos años de vertiginoso romance, caminaron al altar el 20 de agosto de 1988.

Se dieron el sí en una fastuosa ceremonia en la iglesia La Merced, en Cali. Los habitantes de la ciudad natal de la actriz se agolparon en las inmediaciones para ser testigos del evento. Ella tenía 23 años. Él, 27.

No obstante, el querido matrimonio llegó a su inesperado final en 1990. La noticia rompió los corazones del público, que consideraba que las jóvenes estrellas formaban una pareja hecha en el cielo.

Sobre los motivos de su ruptura, Vives dijo en una entrevista que la actriz simplemente no lo quiso lo suficiente. “Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho”, confesó a Yordi Rosado.

“Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida”, agregó; sin embargo, de acuerdo a la histrionisa, ella sí lo amaba y sufrió con su divorcio.

Entonces, ¿por qué se divorciaron Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco?

En un relato grabado en 2019, la intérprete confesó que se casó con el ideal de muchas mujeres con un hombre que creía guapo y talentoso, pero quería realizarse como profesional y eso “pudo más”.

“Lo que pasa ahí en ese primer matrimonio es que seguimos el juego de todo un país que nos estaba mirando”, expresó al proyecto Colombianas. “Nosotros nos enamoramos genuina y locamente”.

“Y resulta que, cuando ya empezamos a vivir la vida, yo tengo mucha fiebre de encontrar mi lugar como profesional, mi destino. Yo veía que Carlos tenía clarísimo lo que él quería ser”, contó.

“Entonces, él empieza a aceptar sus cosas, oportunidades, ofertas… y yo también quería. Yo no me vi nunca como una persona que lo iba a acompañar. ¡No, yo quería lo mismo que él!”, reconoció.

En medio de todo eso, Margarita recordó que le dieron “en bandeja” un casting para encabezar la serie española Brigada Central, pero con la condición de que debía vivir nueve meses en Madrid.

“Tenía un año y pico de casada cuando obtengo esta gran oportunidad”, expresó antes de compartir una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad en aquella época.

“La mujer supuestamente es la responsable. Ella es la que tiene los pies en la tierra. El hombre va y penetra el mundo. La mujer recibe, retiene y aguanta ahí”, explicó sobre las dinámicas entonces.

“Yo no me podía resignar a eso por nada, pero entonces pongo en juego todo. A mí me puede mucho más mi destino como profesional…”, expuso.

“En ese momento, me vi como una mujer muy egoísta, culpable y que está desbaratando la ilusión de un país entero. Estoy defraudando a mi compañero… Una mier***, pero yo lo hago”, relató.

“Lo hago porque me puede mucho más la ambición, tanto que lo llamo así, pero asumí la responsabilidad y las consecuencias que eso tuvo y fueron muy profundas en mi vida”, afirmó.

Asimismo, rememoró: “El precio alto que tuve que pagar por esa decisión fue la ruptura de mi matrimonio queriendo a mi marido y luego, ya estando allá, mucha soledad, mucha confusión”.

Daniel Castello

Después del divorcio, De Francisco admitió que empezó a tener otras relaciones “muy aparatosas, muy desiguales e insatisfactorias”. También quiso ponerse en un lugar de acompañante.

“Empiezo a quererme demostrar que yo sí soy capaz de deponer mi realización profesional por cuenta de estar en una relación. Creía que también eso era lo que había que hacer”, admitió.

Entre esos romances encontró a su segundo gran amor: el economista Daniel Castello. De acuerdo a medios, se conocieron en Colombia mientras ella estaba de vacaciones durante los 90.

Y es que, durante aquella época, se encontraba finalizando sus estudios de Arte Dramático en España. En 1992, los tórtolos comenzaron un noviazgo que se caracterizó por su inestabilidad.

Luego de más de una década de una relación que terminaban y retomaban, según Semana, se casaron en una discreta boda en junio de 2003. El enlace civil representaba la segunda vez que ambos se casaban.

Empero, tras diez meses como marido y mujer, se separaron. Margarita recordó que este matrimonio “fue una coreografía torpe, sin estructura, una decisión sin mucho fundamento”.

“Nuestra historia juntos tuvo muchos altibajos, discrepancias, nos hablamos duro, nos divertimos, bebimos. No sé si nos quisimos tanto”, explicó en una entrevista recogida por Las 2 Orillas.

Will Van Der Vlugt

El último y aparentemente verdadero gran amor de la presentadora es el fotógrafo, productor y padre de dos, Will Van Der Vlugt. Los artistas comenzaron una relación amorosa en el año 2009.

Desde entonces, la exreina de belleza colombiana y el director de fotografía holandés han sido inseparables. Al presente, según la prensa colombiana, viven en Miami y tienen una conexión única.

“Will ha sido un acontecimiento en mi vida porque he encontrado a una persona con la que intelectualmente me comunico sin filtro y de igual a igual”, compartió en 2019.

“Entiende también mi profesión. Yo he tenido que viajar bastante y él no se le ha ocurrido nunca en su vida preguntarme ‘¿por qué vas a hacer esto?’ o ni siquiera sugerirme que no haga alguna cosa”, comentó.

“Al contrario, ha sido una persona muy abierta…”, dijo. “Ese señor sabe de mi vida absolutamente todo, entonces soy completamente libre a su lado. Libre de ser yo como quiera ser”.

“Una victoria es que he conseguido es ser a mis anchas con este hombre como con nadie nunca”, concluyó en su narración para Colombianas, una biografía colectiva.