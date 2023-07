Piden disculpas a Juan Pablo Barragán de ‘Masterchef’ ante acusaciones de su pasado.

En ‘Masterchef’ no solo son polémicos cada uno de sus episodios, sino también gran parte de sus participantes quienes, muchas veces guardan secretos o historias de su pasado, que siguen siendo cuestionados por algunos curiosos de las redes sociales.

Es así cómo luego del capítulo 30 en el que se le ofreció impunidad al actor colombiano, aparecieron algunos comentarios en los que una vez más se cuestionaba el hecho de que no se podía “complacer” o seguir apoyando a un hombre que tenía registros de violencia luego de que su exnovia Lía Zafra lo acusara por agresión.

¿'Masterchef’ apoya la violencia contra las mujeres? Dos episodios que lo demostrarían Foto: Captura de Youtube Masterchef

Ante esto, el mismo participante del reality gastronómico no dudó en contactar a la persona que lo señaló y luego de ello se dio a la tarea de ofrecer argumentos que le podrían hacer cambiar las opiniones a quienes aún lo siguen cuestionando por ese caso.

Julio Barragán de ‘Masterchef’ fue criticado en redes, pero luego le ofrecieron disculpas

“Eliminé el tweet porque más que equivocarme, vengo a aceptar un error que desde la ignorancia, nos jode todos los días en esta red. Juan Pablo Barragán se comunicó conmigo para explicarme su situación que desde el 2018, está llevando”.

Así inició su discurso la tuitera que revivió el debate sobre el pasado en el que fue acusado de violencia Juan Pablo Barragán quien ahora participa en el reality ‘Masterchef’, espacio en el que sigue recibiendo críticas por las acusaciones sobre violencia a la mujer.

Pero, luego de ello, quien lo señaló aseguró que pudo conocer de propia voz del actor colombiano cómo se llevó su proceso y hasta argumentó que los medios solo contaron una parte de la historia dejándolo mal parado ante todos. Por eso prosiguió su discurso asegurando que éste no era del todo culpable.

“Juan Pablo emitió un comunicado ya hace varios meses sobre su proceso en el cual, él es el demandante. Eso no lo sabíamos, no? Desafortunadamente nos quedamos con la publicación de sus acusaciones y los medios de comunicación no se tomaron el trabajo de aclarar...”, dijo la tuitera.

Y a esto le prosiguió que se topó con la realidad del actor que está muy alejada a lo que todos conocen y que además le demostró que es una excelente persona que solo busca aclarar todo para que no se sigan replicando más “mentiras” sobre su caso.