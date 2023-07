La cantante Paola Jara siempre se destaca por mostrar atuendos muy atinados, sensuales e impactantes en el escenario.

Pero, recientemente la criticaron duramente al lucir una prenda que no le sentaba del todo bien, pues muchos consideraron que llegó hasta verse “deforme”, pues no se destacaba su escultural cuerpo y por si fuera poco, le quedaba tan grande que se apreciaba su incomodidad al llevarla durante el show.

Pero, lo que menos les gustó a su fiel público es que el talle de este pantalón cargo, que pertenece a la nueva colección de su marca PJ FitWear, era muy largo y le hicieron un ruedo tan improvisado que se veía tan o más desproporcionado que el “sudao’ de pollo’ que le llegó a hacer a su esposo Jessi Uribe.

Paola Jara desatinó con el look en jean cargo

“Tuvo tiempo para la costura del traje de su esposo y no para la bota de su pantalón”, “Parece el sudao’ de pollo que le hizo a Jessi....esa ropa no es el estilo de ella”, “Feo ese jeans no me gusta no le queda bien”.

Esos fueron tan solo algunos de los comentarios que desató el look en el que Paola Jara lució un top con transparencias de las que se desprendían hilos de brillantes y el jean cargo que forma parte de su nueva colección, pero éste al parecer no era de su talla, pues le quedaba muy ancho.

Descalificaron look de Paola Jara: “se parece al sudao’ de pollo que le hizo a Jessi Uribe” Fotos: Instagram @paolajarapj

A criterio de sus fans este atuendo que complementó con un sombrero vaquero en jean no fue el adecuado para este show, pues ella siempre impacta con sus prendas sexys, ceñidas al cuerpo y con los que deja a todos sin aliento.

Incluso, a muchos “les hizo ruido” que lo usara con tacones puntiagudos. Esto la terminó de sentenciar ante el juicio de los expertos en moda y de quienes siempre halagan su vestimenta que suele siempre estar manejada con buen gusto.