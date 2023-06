¿Lloran por un escudo? critican a Petro por cambiar símbolos patrios para el mes de orgullo gay

Junio se convirtió desde hace tiempo en el mes oficial para celebrar el orgullo a la diversidad alrededor del mundo, y cada vez mas son los países que se suman a la aceptación del amor y la individualidad a traves de sus diferentes facetas y maneras de demostrarlo.

Además, no es extraño el afirmar que por la enorme visibilización que tiene el mes del pride, muchas son las marcas e instituciones que apegan a la celebración, cambiando sus logotipos y escudos representativos al multicolor de la bandera de la diversidad.

Miles de personas desfilaron por las calles de Bogotá durante el desfile anual del orgullo gay en apoyo de la paz y contra la discriminación sexual en Colombia. Foto: Ivan Valencia/AP (Ivan valencia/AP)

Ahora, en Colombia, la ultima institución que se ha sumado al apoyo a la comunidad LGBTQIA+, es el gobierno colombiano, cosa que se les aplaude bastante pues en gobiernos anteriores, nadie se tomaba la tarea de reconocer y dignificar este día tan importante para el colectivo.

Desafortunadamente, no todos están de acuerdo con la forma en que el gobierno promueve la inclusión y el apoyo a las otras identidades, y en redes sociales ya se puede ver a muchos ‘’llorando’' porque les cambiaron el color a sus símbolos patrios, cuando en el día a día ni siquiera se acuerdan de que existen.

Esta es la transformación al escudo colombiano que el gobierno le dio por la celebración del mes de “Pride”:

Homofóbicos lloran y critican a Petro por permitir que cambiaran los colores del escudo patrio a los de la bandera de la comunidad LGTBQIA+

Es innegable el afirmar la enorme representación que la comunidad diversa ha adquirido en estos tiempos. Desafortunadamente, esta representación muchas veces se ve opacada por el deseo de las marcas y compañías simplemente por apelar a la situación y generar adeptos, no porque en realidad les importe brindar un apoyo genuino a la población LGBTIQA+.

Aun así, el gobierno colombiano no desaprovechó esta oportunidad y puso en sus redes sociales la foto del escudo patrio con los colores de la bandera del orgullo, y todos los retrogradas homofóbicos saltaron y se arrancaron los pelos de las cejas, sin razón alguna, incluso afirmando que estos símbolos son “sagrados”:

“Los símbolos patrios vienen siendo horrorizados en las últimas décadas, no creo que esto nos deba sorprender. Las democracias, además de fracasar, terminan en ridículo.”; “¡Los símbolos patrios no son un juego, respeten!”; “Marchemos para que el gobierno deje de convertir a la gente Gay”; o “Respeten por favor los símbolos patrios. Sabemos que eso no les importa a ustedes porque por el contrario los combatieron toda su vida, pero los ciudadanos que amamos Colombia y siempre hemos respetado la vida sí nos importa. Pueden hacer campaña progre sin alterarlos.”, fueron algunos de los absurdos comentarios que se pueden leer al respecto.

Lo irónico, es que esta misma gente no le importa en lo absoluto este símbolo, o cualquiera de los otros símbolos patrios, pero aun así se desgarran las vestiduras como si esto les afectara en lo más mínimo.

La gente que se indigna por esto nunca ha salido de su corregimiento y me vale chimba cómo les suene eso. https://t.co/r4latD0zow — 𝕱𝖊𝖑𝖎  (@_felipecespedes) June 28, 2023