Calvin Klein celebra el Orgullo a través de la autoexpresión sensual en la campaña “Let It Out”

La nueva campaña de Calvin Klein captura la energía del Orgullo a través de imágenes que expresan la alegría y la libertad de ser tu yo más auténtico, junto con enérgicos vídeos que captan lo que significa dejarse llevar. Cada talento muestra su personalidad mientras se desinhibe y conecta con su sensualidad.

La colección 2023 “This Is Love” celebra la libertad de expresión a través de piezas vibrantes diseñadas pensando en la versatilidad: piezas fluidas que pueden ser combinadas con cualquier cosa, por cualquier persona, durante las festividades del Orgullo y durante todo el año.

Los estilos de ropa interior con paletas de colores del arco iris y atrevidos bloques de color te permiten mostrar tu orgullo con el destello de una cinturilla. Los nuevos tejidos de malla de la línea Modern Cotton Underwear y prendas selectas aportan ligereza y sensualidad a los estilos más icónicos.

En prendas de vestir, destacan tops y pantalones versátiles diseñados para mezclar y combinar, con atrevidos gráficos que muestran “This Is Love”.

En línea con el apoyo que la marca da durante todo el año a la comunidad LGBTQIA+, Calvin Klein se enorgullece de haber donado más de 220.000 USD a ONGs como PFLAG, ILGA World, Transgender Law Center y otras en 2023 hasta la fecha; además, Calvin Klein Australia y la PVH Foundation donaron este año 55.000 USD a BlaQ Aboriginal Corporation.

Además de las donaciones económicas, nos asociamos con estas organizaciones para proporcionar a nuestra empresa y a nuestros asociados de todo el mundo recursos y conocimientos que nos permitan ser mejores defensores y aliados.

Como parte de la colección de este año, se diseñaron dos camisetas de edición limitada en apoyo de ILGA World y Transgender Law Center. Con las frases “Empower Each Other” y “Show Up For Trans Youth”, las camisetas reflejan nuestro orgulloso apoyo a estas organizaciones en sus esfuerzos por la defensa, la equidad y la seguridad de la comunidad LGBTQIA+.

La colección y la campaña ya están disponibles en calvinklein.com. Las imágenes de la campaña aparecerán con nuestro emblemático logotipo y el eslogan de la campaña reinterpretados en una gradación arco iris, reflejando todo el espectro del Orgullo, en medios digitales y exteriores de gran impacto.