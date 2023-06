Viral: Mexicanas ‘hacen el oso’ en Colombia al pelearse por $2.000 pesos con un taxista

Por las redes sociales suelen volverse virales algunas situaciones de la vida cotidiana, y ahora este es el caso de dos visitantes mexicanas que hicieron ‘el oso’ en Colombia, y las redes sociales no paran de burlarse al respecto.

En el video, se puede ver como un conductor de Bogotá, les está reclamando a dos pasajeras mexicanas por la carrera que les hizo, pues no se la estaban pagando completa.

Ante la molestia que el conductor tenia, las empezó a amenazar diciéndoles que iba a llamar a la policía para que interviniera en la situación.

Las mujeres habían pagado con un billete de $10.000 pero hay una razón por la que el conductor no debía devolver cambio.

Las mujeres empiezan a grabar de vuelta al conductor que solo quería tener su pago completo, y como si fuese poco, empiezan a contactar a sus conocidos para decir que se encontraban en una ’situación de peligro’.

“Nos está garbando, tenemos mucho miedo porque nos está grabando”, se les oía alegar desesperadas, y esto terminó por volverlas virales en Twitter.

La razón por la que el taxista colombiano no iba a devolverles cambio a las pasajeras mexicanas

Al menos en Colombia, el servicio de taxi cobra un recargo adicional al valor total de la carrera, dependiendo el día y la hora, y esto la parecer era algo que estas dos mujeres mexicanas desconocían.

Si se toma un servicio el día domingo después de las 9 p.m, tendrás que pagar el número de unidades que marque, más $5.000, que suman los $2.500 del recargo nocturno y $2.500 el recargo dominical, y si es de día solo el recargo dominical.

El conductor no debía devolver cambio pues la carrera al parecer y según el video, fue hecha un domingo y el valor de l acerrar con el recargo, costaba los $10.000 pesos cerrados.

Además de que el valor por el que peleaban en realidad no era mucho: $2.000 pesos colombianos equivalen a menos de US$0.50ctvs al cambio actual.

“Estas dos se pasaron de miserables. Son menos de $1 y marcado por el taxímetro”, “Que OSOS, si no tienen dinero para viajar para que viajan? Así no somos los mexicanos sorry”, “¿Por qué viajan a otros países si no tienen dinero suficiente para ir?”, “Qué vergüenza con esas morras. No todos los mexicanos somos así. No mms por 8 pesos hacen su desm*dre. Payasas” o “Lo Peor es que en Colombia los taxis son súper baratos en comparación con Guadalajara, CDMX o Monterrey.”, fueron algunos de los comentarios al respecto.