Colombianos ‘acaban’ con las pintas de J Balvin y Maluma en el desfile de Louis Vuitton

Oficialmente, Pharrell Williams, el compositor y productor estadounidense, se posicionó como el nuevo director creativo de Louis Vuitton en su línea masculina o ‘menswear’, después de que la marca estuviera sin dirección por un par de años, desde la muerte de su antecesor Virgil Abloh.

En Paris, se reunieron algunas de las celebridades mas importantes, para darse cita y presenciar la nueva era que viene para la importante casa de modas, y entre los invitados se vieron nombres como Beyoncé, Rihanna, Kim Kardashian, Naomi Campbell y muchos otros.

En cuanto a cuota colombiana, fueron J Balvin y Maluma quienes iban encargados de dar la cara por el país, y según los comentarios de las redes sociales, fue una tarea que les quedó ‘bastante grande’.

Ahora bien, es importante recalcar que la cultura general sobre moda en el país no es tan amplio. Por eso, al ver dos hombres vestidos de manera diferente, al menos en Colombia suelen atacarlos fuertemente.

Por pintas de J Balvin y Maluma en el desfile de Louis Vuitton los tildan de ser “payasos”

Las criticas estallaron contra los reguetoneros colombianos después de ver los estilismos que usaban, e inmediatamente comenzaron las comparaciones y las burlas. Muchos afirmaban que mas que un defile, aprecian estar presentes en una fiesta de disfraces, y los empezaron a comparar con todo tipo de personajes, incluso con ‘El Chavo y la Chimoltrufia’.

Es normal que en los desfiles de moda, los invitados busquen llamar a la tención con sus elecciones, pero esto no ha sido suficiente para impedir que les hagan criticas cómo éstas:

“Porqué será que los que tienen dinero se visten tan feo”; “Creo que ni una persona psiquiátrica se vestiría de esa manera, se pasan.”, “Más que un desfile de modas, parece una fiesta de disfraces ni loca me colocaría eso”, o “Me hicieron recordar cuando era pequeña y me colocaba varias prendas de mi mamá y mi papá jugando con mis hermanos”, entre muchos más.

De J Balvin también se burlaron por no haber ido a la Met Gala 2023

La ausencia del colombiano en este importante evento no dejó indiferente a nadie, prácticamente por el hecho de que, desde su debut en la fiesta más importante de la industria de la moda, era un personaje recurrente en la alfombra, y este año fue la excepción.

Es bien sabido que esta gala se encarga de reunir a los nombres más importantes de la industria, y cuando alguien se ausenta o no es invitado, es motivo de especulación para esa misma ‘irrelevancia’ de alguien. Cosa que se especulaba sobre la familia Kardashian Jenner al enfrentarse a una posible vetada de este evento.

Incluso lo compararon con la famosa cucaracha que se coló al evento de este año pero que no sobrevivió y fue pisoteada.

“Debieron aprender en la MET gala que a J Balvin no lo deberían de invitar a nada y por eso ni se apareció allá”; “Y si alguien tenía duda de a donde han llegado Maluma y Bad Bunny, ¿a quienes invitaron por segunda ocasión al Met Gala? ¿A J Balvin? No, a él no”; o “J Balvin solo dio vergüenza en esa Met pasada y por eso ya en esta no lo invitaron jajajaja”; son algunos de los comentarios.