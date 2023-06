¿Estaba enojado?: el “tremendo” grito que Julio Herrera le dio a sus compañeros de ‘Masterchef’

El drama no solo se vive en frente de las camaras de MasterChef Celebrity Colombia 2023, también en lo que sucede detrás de estas, y así lo han dejado ver las redes sociales del Canal RCN.

Muchas de las quejas que los televidentes de este reality culinario se han quejado de lo ‘libreteada’ y ‘dramática’ que ha estado esta temporada, pues en todos los capítulos se ven peleas, ataques y hasta malas miradas dentro de los que participan.

A esto se le suma que los colombianos ya tienen en la mira a quienes pueden llegar a consolidarse como ‘los peores de esta temporada’, por sus actitudes y su manera de tratar al resto de famosos.

Y ahora, en redes ya comprobaron que otro de los cocineros se une oficialmente a la lista de los dramáticos’. Se trataría de este reconocido actor que participó en la telenovela “Yo, soy Betty la fea”.

Laura Barjum en MasterChef pantallazo tomado de Instagram

Julio Herrera dio de que hablar por el grito que le dio a sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2023’ para callarlos

En el video que publicó la cuenta oficial del reality ‘MasterChef Celebrity Colombia 2023′ se puede ver como los famoso están en una reunión exclusiva de cast, haciendo diferentes actividades e interactúan.

En un momento, mientras Julio Herrera, quien interpretó a ‘Freddy’ el mensajero de “Ecomoda” en ‘Betty, la fea’, se molesta porque sus compañeros empiezan a subir el volumen de la conversación y hacían mucho ruido.

De repente, el actor estalló contra todo el grupo gritándoles “silencio”, y a lanzar ‘madrazos’ a diestra y siniestra, pero no logró callar el ruido, pues antes le alegaron y hablaban y se reían mas fuerte.

“Fafarachero, el actor más aburrido que tiene Colombia”, “Que si no se pone las pilas a cocinar más bien, va a salir de ahi”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Este es el video del detrás de cámaras de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2023′ y la situación en contexto:

¿Quién salió de Masterchef Celebrity Colombia 2023 el 18 de junio?

Incluso, hubo quienes fueron más allá y aseguraron que el jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2023 realmente lo que analiza es a las personas y si no son de su agrado, las eliminan por completo del show gastronómico.

Y todo ello sucedió una vez que el Padre Walter no cumpliera con el reto de la preparación del bife de lomo que además de quedarle un poco salado, no lo acompañó con la guarnición requerida para el emplatado.

“Muy muyyyyyy injusta la salida del padre, o sea porque no puso la salsa, no me parece justo”, “Yo creo que el jurado está juzgando más a las personas que a los platos”, “Al padre lo sacaron porque no les sirve para el rating , él no genera peleas , ni malas vibras , ni cizaña, es un buen ser humano....”.

Esas fueron algunas de las opiniones que quedaron como evidencia del malestar que generó la salida del participante religioso quien a criterio de la mayoría llenó de armonía y fe el set del reality.