Tildan a Anuel AA de ser un ‘tóxico abusivo’ por no dejar en paz a Karol G

Las redes sociales están hartas de tener que ver el ciberacoso que Anuel AA le está haciendo a Karol G y su nuevo amor, el reggaetonero Feid.

Van semanas en las que el ex de Karol G parece estar necesitado de atención, y de todas las formas posibles intenta hacer que la pareja colombiana del momento responda a lo que dice.

Entre indirectas y burlas, Anuel solo demuestra que no supera a la interprete de ‘Mañana será bonito’ y que esta profundamente ‘ofendido’ de verla estando en un romance con Feid.

Karol G sin duda re hizo su vida después de todo lo malo que ele puertorriqueño le hizo pasar, y se le ve muy feliz en esta relación, por eso, al ver el acoso tan grande, hasta grandes personalidades y medios lo catalogan de ser un ‘abusador tóxico’.

No entiendo la gente que le está haciendo fiestas a Anuel por esto. Literalmente estamos ante un misógino que se está haciendo propaganda a partir de instrumentalizar y acosar a su ex novia.



¿Saben quienes mismos tienen esos patrones de conducta? Los feminicidas. pic.twitter.com/5bjZ2PDSVZ — Mariana Botero Ruge. (@MarianaBotero13) June 17, 2023

Cabe recordar que el puertorriqueño solo se burló de su ex después de que esta le terminara, el pasó por la cara a su nueva novia, la embarazó, la dejó y corrió a pedirle perdón a la cantante de ‘Tusa’. Ella jamás quiso darle una nueva oportunidad.

No hace mucho, lanzó la canción “Mejor que yo”, burlándose de la relación de Karol G con Feid, provocando que ambos lo bloquearan de sus redes sociales según sus palabras.

“#MejorQueYo 👹 Te la dedico bebe 😘😘😘😘😘 @karolg”, se lee en la descripción de un video publicado en la cuenta de Instagram de Anuel, en la que además la etiquetó.

Anuel AA es un acosador y todo el mundo en redes se lo está haciendo saber

La gota que derramó el vaso fue la ultima fotografía que Auel AA subió a su cuenta personal de Instagram, donde tiene una camiseta con un nuevo mensaje para su ex.

En una imagen, se le puede ver a Anuel con una camiseta que contiene una foto que ambos se tomaron al inicio de su relación, con la frase: “Estas con Feid pero sabes que eres mia”.

Anuel AA El rapero lanzó más indirectas a Karol G (Instagram)

Los cibernautas fueron hasta el punto de pedirle a la pareja que demande a Anuel por ser un acosador en potencia:

“Si yo fuera mi chiquita Karol G, ya lo hubiera demandado, esto califica como acoso no?”; “De terror, pero que su gente no le dice “Ya basta, estás quedando?”; “Un claro ejemplo de un vato sin dignidad y sin amor propio”; “Esto es acoso. Esto es violencia. Esto no debe normalizarse”; “No le deseo a nadie un hombre obsesionado y acosador”, se lee en los comentarios.