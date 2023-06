“No le deseo a nadie un ex como él”: tuitera se va contra Anuel tras jugada más sucia hacia Karol G

La ruptura de Anuel AA y Karol G parece ir por el mismo camino interminable que la de Shakira y Piqué. Y es que entre indirectas y burlas, el cantante ha demostrado que no supera a la colombiana y que le molesta que ésta tenga una relación con Feid.

Mientras Karol ha tratado de avanzar y rehacer su vida entre su música y su ahora confirmado noviazgo, Anuel sigue haciendo movidas que ya han sido catalogadas de “mal gusto” y que lo han puesto a él como un narcisista y ex tóxico.

“No le deseo a nadie tener un ex como Anuel”, escribió la influencer Rebeca Schürenkämper en Twitter.

De inmediato recibió el apoyo de otros fans que desaprueban la conducta de Anuel. “Si yo fuera mi chiquita Karol G, ya lo hubiera demandado, esto califica como acoso no?”; “De terror, pero que su gente no le dice “Ya basta, estás quedando?”; “Un claro ejemplo de un vato sin dignidad y sin amor propio”; “Esto es acoso. Esto es violencia. Esto no debe normalizarse”; “No le deseo a nadie un hombre obsesionado y acosador”, se lee.

Así mismo en la publicación del rapero, internautas pidieron dejar de romantizar sus acciones y no convertirlas en una tendencia.

Anuel AA El rapero lanzó más indirectas a Karol G (Instagram)

“Dejen de romantizar o reseñar el hostigamiento que tiene Anuel AA con Karol G como si fuera una tendencia del género urbano. ¡Lo que lleva haciendo por un tiempo tiene nombre y se llama machismo y violencia a la mujer! Basta!!!!”

Las indirectas a Karol G han subido de tono

Hace apenas unos días, Anuel AA publicó en sus historias en Instagram, un reel de otra cuenta en la que una mujer invita a su expareja a contactarla si la extraña.

“Tú eres mi ex y tú me extrañas, ¿por qué no me lo dices? ¿Qué sabes tú si yo también te quiero (…) y estamos aquí los dos perdiendo tiempo por estar de orgullosos? ¡Llámame!”, se escucha en el video de la mujer.

Anuel agregó un mensaje que se presume es para Karol G que dice:“Mami, deja a ese tipo ya, por favor. Yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí. Solo quiero que veas este video y te atrevas. ¡Llámame, mi reina, que yo te extraño!”.

Hace unos meses, el rapero lanzó la canción “Mejo que yo”, haciendo referencia a la relación de Karol G con Feid.

“#MejorQueYo 👹 Te la dedico bebe 😘😘😘😘😘 @karolg”, se lee en la descripción de un video publicado en la cuenta de Instagram de Anuel, en la que además la etiquetó.

Anuel AA exhibe los peligros de un ex que no te supera

El ‘síndrome del ex obsesivo’ puede ser perjudicial para ambas partes pero sin duda, quien recibe el acoso puede sufrir aún más las consecuencias a corto y largo plazo.

Un ex que no te supera y tiene comportamientos como los de Anuel AA puede hacerte sentir atrapada y sin valor porque intentará dañar tu autpestima para que no puedas avanzar.

Estar sujeta a un ex así puede llevarte a dejar de hacer las cosas que te gustan y te hará sentir culpable por estar avanzando, lo que te llevará a pensar que debes actuar de manera que “no lo provoques”.

Si la situación es persistente, puedes llegar a sufrir estragos físicos y emocionales severos como la ansiedad y el estrés que a su vez te llevan a perder el apetito, tener dificultad para dormir, sentirte fatigada y hasta presentar dolores musculares entre otras cosas.