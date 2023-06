Los explosivos audios que fueron revelados por la revista Semana han hecho del gobierno de Gustavo Petro un completo desastre, ya que ahora señalan a Verónica Alcocer de escoger a polémica funcionaria Laura Sanabria

El escandalo de la exniñera de Laura Sanabria sin lugar a dudas, escaló a un nivel que no se creía, y ahora la credibilidad del gobierno Petro tambalea mas que nunca.

Desde que se destaparon las ‘chuzadas’ que el gobierno le hizo a Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefa de gabinete de Gustavo Petro, todo para comprobar si ella había sido la persona que hurtó 7.000 dólares de la Casa de Nariño, terminaron con la participación del ex embajador de Venezuela, Armando Benedetti y de Sanabria.

Y una de las revelaciones que dejó en shock a todos y que revelaría la conducta de Verónica Alcocer en el gobierno, es la hizo Benedetti al afirmar que fue ella quien eligió a Sanabria para el cargo.

“Yo no tuve nada que ver, tu no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica y ya sabes por qué”, se le puede escuchar al ex embajador de Venezuela decirle aparentemente a Sanabria.

Entre tantas preguntas, me queda esta:



¿Por qué Verónica Alcocer escogió a Laura Sarabia? pic.twitter.com/iNWxoSE1rd — Juan Carlos Perez (@juancarperez) June 5, 2023

Verónica Alcocer pudo haber escogido a polémica funcionaria Laura Sanabria y no es la primera vez que lo hace

De comprobarse que las afirmaciones dadas por Benedetti son ciertas, no solo sería algo de suma gravedad. Eato, dejarían en evidencia la reprochable conducta que Verónica Alcocer pretende impulsar y es la de escoger a los miembros de gabinete y del gobierno, ya sea por favores personales ‘o a dedo’.

Hay que recordar la enorme polémica que se desató hace tan solo unos meses cuando se descubrió que la primera dama estaba poniendo a personas de su circulo social en cargos importantes y sin la menor idea o experiencia para estos puestos.

Nombró como consejera para la Reconciliación Nacional a Eva Ferrer. Aunque a Ferrer ya la había nombrado como consejera para la Niñez en septiembre de 2022, su cargo fue eliminado y su trabajo fue redireccionado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Después, el segundo nombramiento llegó de la mano de Concha Baracaldo, quien actualmente se desempeña como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y le admitió a Caracol Radio que fue Verónica Alcocer la que le ofreció este puesto, no se postuló por mérito propio. Además de que tampoco tenía experiencia con los niños, pero que sus 38 años siendo funcionaria pública ‘le sirvieron para el nombramiento’.

La otra amiga de Alcocer, que se encuentra en un cargo de alto calibre y sin experiencia alguna es la embajadora de Colombia en Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar. Fueron amigas del colegio femenino Nuestra Señora de las Mercedes de Sincelejo. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Internacional Público, pero sin experiencia alguna para el cargo de embajadora.

Por eso, no seria de extrañar que si Alcocer tuvo metida de mano en la decisión de elegir a Laura Sanabria para ese puesto, de poder comprobar que las afirmaciones de Armando Benedetti son ciertas.

A Sanabria también se le criticó cuando se descubrió que en su perfil profesional tampoco había merito alguno para ser nombrada a un cargo de tal importancia.

Sarabia estudió Ciencias Políticas y es experta en Marketing Político, relaciones internacionales, análisis de estrategia del sector defensa y en seguridad en el posconflicto, como se leía en la descripción de la página de la Presidencia hasta antes de su renuncia.

La desfachatez de Verónica Alcocer para andar nombrando a todas sus amigas del té, en cargos públicos es VERGONZOSO.



Aterra el silencio de tantos. — Catalina Suárez B. (@CatalinaSuarezB) January 24, 2023