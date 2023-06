Ni el cura les gusta: en redes ‘acribillan’ la nueva temporada de ‘Masterchef’

La nueva temporada de ‘Masterchef’ solo ha demostrado que llegó a las pantallas para ser descalificada por los fieles televidentes que no están esta vez a gusto con las nuevas pruebas o retos.

Sobre todo, porque hasta la fecha no hay quien no haya opinado sobre lo mal que les parece cada una de las competencias, así como las actuaciones hasta de los jueces y de Claudia Bahamón quien muchos ya no toleran como animadora, pues consideran que exagera con su participación.

Los reclamos han sido tal que hasta han pedido que cambien al cura que ingresó en esta nueva etapa para calmar las tensiones, recuperar aún más la fe en Dios y para ser mediador en medio del caos, ya que al parecer no les resulta agradable su presencia.

La nueva temporada de ‘Masterchef’ solo recibe quejas

“Correr por Cartagena no es cocinar. Aburrido el programa de hoy. Se pifiaron. Cambien de Cura, no nos gusta el que está”, “No me gustó para nada la dinámica del capítulo de ayer para poder comenzar la prueba”, “Ese programa está cada vez más aburrido y cansón”, “Que pereza una cosa es ser comediante y otra ordinaria y aburrida está temporada”.

Esas fueron algunas reacciones que se originaron tras el más reciente capítulo de ‘Masterchef’ en el que los concursantes debían correr por la Ciudad Amurallada en Cartagena y debajo del inclemente sol que hizo desmayar a más de uno que además no aguantó la presión.

De ahí que surgieran tantos comentarios en contra, pues nadie entiende qué tiene que ver el correr con una cesta de frutas en la cabeza con el concepto del reality que se debería basar en las habilidades culinarias y todo lo que tiene que ver con platos tradicionales o no y las técnicas para su preparación, ya que eso es lo que menos se ha visto hasta ahora.