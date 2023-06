“Le llegó el karma al cucaracho Piqué”: el clamor de las chicas ante el nuevo galán de Shakira.

Una vez más Piqué es humillado por la poca fanaticada que le queda en las redes sociales, pues al saberse que Shakira estaría de “coqueteo” con Hamilton, no hay quien no haya dicho que le llegó el karma y éste, por lo menos es más guapo y exitoso que él.

Sobre todo, porque no hay quien no halague o aplauda la trayectoria de este piloto de la Formula 1 que en poco tiempo ha acumulado reconocimientos en el mundo entero. Eso pone en desventaja al exfutbolista quien además de retirarse de las canchas, está a punto de un quiebre con su empresa Kosmos, pues ha demostrado que en su faceta como empresario aún no ha atinado.

“Tigre contra burro amarrado”: 5 cosas por las que Lewis Hamilton ‘destruye’ a Piqué Fotos: Instagram @lewishamilton @3gerardpique

Por eso, ahora más que nunca, los fieles fans de la colombiana no han dudado en recordarle al español que está “bebiendo una cucharada honda de su propia medicina”, ya que la madre de sus hijos está de citas con un galán que todas desearían tener.

A Piqué le cantan sus verdades en las redes sociales y aplauden elección de Shakira

“A Lewis le gusta el gym, le gusta el Mercedes. Y trabaja su cerebro”, “Hasta yo caigo a los pies de Lewis Hamilton que es tremendo bombón”, “Hamilton va a ser rasgado por una loba”, “Morenazo”, “Hamilton = Ferrari, Piqé= Marrano amarrado a un Twingo... jajaja”, “Bravo Shakira agarraste algo mejor”, “Ahora sí le llegó el karma al cucaracho Piqué”.

Esas fueron tan solo algunas de las reacciones que obtuvo Piqué tras saberse la nueva elección de Shakira quien se ha visto cada vez más contenta y hasta sexy en su vestir, desde que está de “galanteo” con Lewis Hamilton.

yo les dije que shakira estaría con hamilton y no con tom cruise, aparte la energía de hamilton hace match con la gitana pic.twitter.com/yV1znJNcAM — Ar-ael ⛥ (@arycarangi) June 5, 2023

Esto ha alegrado a quienes admiran y protegen a la barranquillera quien durante el 2022 y parte del 2023 ha vivido diversas situaciones que la han desestabilizado emocionalmente a ella y parte de su familia, así como de sus fieles fans que ahora humillan con más propiedad y argumento a su ex a quien consideran hasta “desabrido”.