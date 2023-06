‘Ana de Nadie’: la devastadora confesión de Violeta por la que piden segunda temporada de la telenovela

Los fans de ‘Ana de Nadie’ quedaron ‘fritos’ ante el giro que dio la historia de la siempre fuerte, empoderada y audaz Violeta, amiga de Ana, con una dura revelación. Hasta piden segunda temporada para la trama.

Todo, porque en un momento de vulnerabilidad, Violeta comenta que dio a luz muy joven y que tuvo que entregar a su hija porque sus padres repudiaban que hubiese sido madre soltera. Y que no sabía de su paradero.

“Yo di a luz a una niña y ellos se la entregaron a los trabajadores de la finca, que a ella le parecieron muy buenas personas. Fue una adopción sin documentos, porque nadie se tenía que enterar que esa vergüenza pecaminosa era su hija”, expresó la mujer entre lágrimas, a su amiga Ana.

Se refiere nada más ni nada menos que a Oriana, que ya conoce la verdad de su parentesco con quien era su jefa. Esto sale a relucir en una discusión que tiene con Alejandro, diciéndole que en verdad no quiere que su ex jefe se entere de la verdad, ya que vio que Violeta no sería buena madre.

Y que en cambio, ella tendría una gran vida.

Pero por su parte, Violeta, sollozando ante Ana, le cuenta que “regalaron a mi hija como si regalasen a un perrito”.

La triste escena, aquí:

Piden segunda temporada de ‘Ana de Nadie’

La confesión de Violeta ha sido un momento que ha tocado la vida y sensibilidad de muchos televidentes. Incluso han contado su historia de vida en casos similares.

“Me fascino este capítulo violeta llore sentí esa tristeza como si fuera yo no se porque debe de ser por estar tan entregada a la novela me encanta amo a las tres mosqueteras y violeta debe debe de enterarse que Oriana es la hija amo esta novela es tan real ojalá dieran segunda parte”, expresó una usuaria.

Otros se conmovieron al ver que la novela está tan bien hecha, que los personajes no son solamente un estereotipo y que como nosotros, estamos más llenos de traumas de lo que aparentamos.

“Viendo esta escena, cuántas mujeres habrán vivido este episodio en sus vidas? Cuántos niños adoptados buscaban ansiosos saber de su madre biológica? Esta novena toca temas fuerte en esta sociedad que tilde y quieren siempre manejar la vida de las mujeres según dicte el qué dirán???.. excelente amoooo a morir todos lo relacionado con esta novena, los temas, los actores, la música ufff CANAL RCN 1000/100 😍😍😍😍”

Por esa escena y por la excelente telenovela que es, muchos televidentes en este post piden una segunda temporada y no quieren que Ana termine tan rápido. ¿Se les cumplirá el deseo?