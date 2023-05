Indolentes y cobardes: abandonan a una abuelita y su triste historia se hace viral.

La red social TikTok una vez más fue la vía por la que los usuarios conocieron una triste experiencia que vivió un conductor de Uber que además es muy famoso por su contenido repleto de comedia. Pero, en este caso, las risas quedaron a un lado para mostrar una realidad cruel y que le afectó notablemente, pues éste se dio a la tarea de narrar cómo fue que tras reportarse para un servicio de traslados pudo ver la maldad de las personas.

Y es que una vez que tomó la petición de un cliente nunca espero ver la escena que le esperaba. Al llegar al sitio de origen de la carrera se encontró con una señora de avanzada edad que lo esperaba sentada al lado de sus pertenencias que estaban dentro de unas bolsas negras. Su cara visiblemente afectada tras el llanto, dejaba ver que algo malo estaba sucediendo.

“La viejita que estaba afuera tenía como un mandil puesto y se empezó a secar la cara, como si estuviera llorando. En eso veo que unas personas se asoman por la ventana, pero nadie salía y me llegó un mensaje que decía: ‘No voy a salir, vas a llevar a una persona que está sentada ahí afuera...La persona me pidió que la llevara al lugar que ya estaba establecido en la aplicación, entonces me acerqué, le di la mano y en eso la mujer me volteó a mirar y comenzó a llorar más”.

Esas fueron las primeras declaraciones de Cristian Michell quien posee un gran número de seguidores en sus redes y que fue testigo de toda la maldad de esta familia que hoy día es repudiada por todos.

“Ella apenas me decía: ‘es que no me quiero ir, yo nada más me hice pipí’ y mi reacción fue de sorpresa porque no entendía que estaba pasando. La mujer me comentó: ‘Dile a mi hija que yo no he hecho nada malo, que si quiere yo lavo mi ropa y que yo apenas me hice pipí y no hice nada malo’, lo cual me sorprendió y me impactó mucho...Me comenzó a explicar que temprano se había orinado porque tenía incontinencia, pero lo que más le dolió es que su hija no la defendió y solo dejó que la siguiera tratando mal”, dijo el tiktoker.

Incluso éste contó en sus redes que la abuelita confesó que su hija había cambiado mucho, que ella no se comportaba así, pero esto no fue argumento suficiente para que no fuera atacada en las redes sociales.