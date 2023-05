“Me haces más lesbiana”: el ‘piropazo’ que le echó una fan a Paola Jara.

A Paola Jara se le ha criticado por todo en cada oportunidad que tienen sus detractores de hacerlo. y desde siempre ha dejado en claro que sí está muy atenta a las opiniones de sus seguidores quienes recientemente le han criticado sus trajes en los que no deja nada a la imaginación, y siendo “aburrido” y “repetitivo”. De ahí que le piden que ya cambie de diseñador, pues ya no está ofreciendo nada nuevo para su imagen.

Por eso, en muchas ocasiones ella le ha respondido sus haters: “Ahí les dejo esta para las que están atacadas por mi ropa y porque muestro mucho, etc, etc, bla, bla, bla. Para los gustos los colores. Cada loco con su tema”, afirmó la cantante en dias pasados por su cuenta de Instagram.

Pero no todo ha sido color gris en los comentarios de la colombiana, pues un comentario que le dejó una de sus fans dejó mucha impresión y ha levantado risas en medio de tantos insultos que le dejan.

En este video que la interprete de “Prohibido” subió a su cuenta de Instagram se le puede ver en el escenario en medio de una presentación, y ante lo bien que ella lucia en tarima, con la pinta que la acompañaba, una de sus fans no dudó en hacerle saber que su belleza “la hacía más lesbiana a ella”.

“Me encanta ese tema. Es uno de mis preferidos”; “El mejor cuerpo de Colombia!!”, “de veras que no hay una vestimenta que no me encante”, son otros de los comentarios que le dejaron a la interprete de ‘La Conquista’.

“Respétese que está casada”: la reveladora pinta de Paola Jara donde la tachan de ser Dominatrix

Una vez más la cantante es víctima de las críticas hasta de sus fans quienes más allá de felicitarla, no faltaron quienes le criticaron su aspecto sobre todo ahora que llegó a sus 40 años. Y aunque la intérprete de Como si nada posó regia en su cuenta de Instagram, hubo quienes solo se concentraron en hablar de su nuevo look, que si bien es bastante revelador, muchos lo han usado como ataque en su contra.

“Eso es un chongo o que es eso que promocionan”; “parece Pasión de Gavilanes”; “respétese que usted esta casada y tiene 40″; “no me gusta para nada la voz de Paola Jara”; “ese video se lo verá su madre” o “qué rara se le ve la cara a Paola”, han sido tan solo algunos de los comentarios de odio que ha recibido.