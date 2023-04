¿Un mal traje, cirugía o está embarazada? el atuendo que hizo ver a Paola Jara más “rellenita”.

Una vez más la cantante da de qué hablar en una de sus más recientes participaciones, pero en esta oportunidad, más allá de recibir halagos por su sexy enterizo rojo, recibió cientos de críticas de sus fans quienes consideran que esta prenda la hizo ver “demasiado caderona” e incluso más “gordita” o curvilínea de lo que es. Por eso, las redes estallaron con comentarios implacables sobre su figura que siempre ha sido motivo de debates.

Y aunque la intérprete de ‘Como si nada’ estuvo espléndida en su show en donde cantó a dúo con Franko, su atuendo no fue el más indicado, según insistieron sus seguidores, ya que opinaron que la deslució por completo, sobre todo porque el tono elegido en esta oportunidad le resaltaba algunos defectos. De ahí que surgieran dudas sobre si no fue la mejor elección, si tiene nuevas cirugías o si está embarazada de Jessi Uribe, ya que se notaba muy “rara”.

El atuendo que hizo ver a Paola Jara más “rellenita”

Para esta presentación, Paola Jara eligió un atuendo que una vez más, no dejaba nada a la imaginación, pues se trató de un enterizo rojo muy ajustado que además tenía detalles muy amplios en transparencias. Éste no solo destacaba su muy redondeada y tonificada silueta, sino que además la hacia ver más voluminosa de lo que ella es, pero esto la desfavorecía, pues se notaba muy desproporcionada sobre todo en su tamaño, ya que no se percibía tan alta ni mucho menos imponente en el escenario, tal y como siempre acostumbra verse en el escenario.

Por eso, le llovieron las críticas: “Traje feo Paola”, “Se parece al Chapulín colorado”, “Me parece o Paola Jara está más canderoncita y piernona”, “Su cuerpo se ve más voluptuoso con ese traje”, “Debería ya de cambiar una que otra vez la moda”, fueron algunos de los comentarios que originó este look que al parecer no fue del agrado de sus fans, y que dividió las opiniones por no ser tan acertado a pesar de que se veía regia.