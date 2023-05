“Siempre son los frustrados”: twittero dice que Shakira ‘da vergüenza’ por surfear a los 40.

Shakira es una de las artistas mas relevantes de la actualidad, y esa relevancia se mantiene intacta con el pasar del tiempo. Ahora, tras el e giro que le dio a su vida saliendo de España y yéndose a los Estados Unidos con sus hijos, continua alimentando su amor de surfear como hobbie, en las playas del estado de La Florida.

Sin embargo, sus detractores no la quieren ver feliz, y en mas de una ocasión sacan cualquier excusa para caerle encima, y lo irónico es que ella misma logra dejar a calladas esas críticas con sus acciones.

Por ejemplo, cuando la atacaron por ‘exponer’ a sus hijos de manera ‘abusiva’ delante de la prensa y la industria mediática, ella demostró que sus hijos estaban de su lado en todo momento, y hasta sacaron ‘Acróstico’, su canción junto a los pequeños.

Y ahora que la colombiana encuentra nuevas pasiones y retoma su vida, no falta quienes vienen a atacarla por continuar con sus proyectos, y por el simple hecho de hacer surf a la edad que tiene, lo cual es bastante absurdo.

“Siempre son los frustrados”: twittero dice que Shakira ‘da vergüenza’ por surfear a los 40

Un cibernauta termino ‘recibiendo su palera’ después de que en un mensaje posteado en su cuenta de Twitter, dijera que no hay “nada más patético que un viejo recién divorciado. Una gran función del matrimonio es contener el patetismo intrínseco de la vejez.”, citando el video de la colombiana practicando el deporte.

No hay nada más patético que un viejo recién divorciado.



Una gran función del matrimonio es contener el patetismo intrínseco de la vejez. https://t.co/x3CT5xQrja — Juan Sebastián Villegas Restrepo (@Juan_SVillegas) May 24, 2023

Inmediatamente muchos le recriminaron por sus palabras machistas y ageístas sobre todo, pues Shakira y cualquier mujer o persona en la edad que sea, tiene derecho a practicar el deporte que mejor le plazca.

Claro, la manera en que se lo hicieron saber al hombre estuvo llena de ataques e insultos de por medio, pidiéndole que mejor ‘vaya y se consiga una esposa o una vida’:

“Como Piqué subiendo selfies con una mujer 20 años más joven? Así sí se debe procesar un divorcio siendo “viejo”? Al menos ella está sola, procesando el escarnio público sola, medio planeta sabe lo que le pasó y no se le ve curando las heridas con compañías temporales. Está sola”; “Mi mamá tiene casi 60 años y también hace surf. Es muy bobo decir que porque uno tiene determinada edad y ya con eso no puedes hacer cosas o actividades, mijo.”; “Mi mamá tiene casi 60 años y también hace surf. Es muy bobo decir que porque uno tiene determinada edad y ya con eso no puedes hacer cosas o actividades, mijo.” o “No hay nada más patético que un “viejóven” católico de ultra derecha con cara de sacristán y pretensiones de ilustrado.”, entre muchos otros, son los ataques que ha recibido.

“Gracias bruja”: fans de Shakira le agradecen a su exsuegra por ser quien la llevó a tomar clases de surf

Todos recuerdan cuando salió a la luz la historia de que Monserrat Bernabeu, mamá de Gerard Piqué, llevaba a Shakira a clases de surf en sus tiempos libres para si lograr que su hijo se viera con Clara Chía, en la propia casa de la familia y delante de sus propios hijos, Milán y Sasha.

Esto desató una enorme polémica en contra de la doctora española en su momento, y una vez mas, con el apodo de ‘bruja’, los fans de la artista colombiana vuelven a agradecerle por haberle enseñado este deporte a Shakira, pues ahora se le ve muy contenta con su nueva vida y agregando este deporte a sus rutinas.

“Le habían cortado las alas o se las había dejado cortar. De nuevo vuelve q ser autentica.”, “Esta pobre mujer estaba era secuestrada en Barcelona”; “Gracias a la bruja de la exsuegra por llevarla a surfear, al menos sacó algo bueno mientras el marido le metía a la moza a su casa a que se le comiera la mermelada”, o “¡Belleza! Renaciendo y consiguiendo nuevos retos. Muy inspirador para sus hijos y seguidores. De las caídas, te levantas. No hay más opción.”, son algunos de los mensajes de aliento que le envían.