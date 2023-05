“Gracias bruja”: fans de Shakira le agradecen a su exsuegra por llevarla a surfear

Shakira sigue siendo una de las artistas mas relevantes y que conserva el titulo de super estrella de la música, y tras el reinicio de su vida en Miami, luego de vivir por casi 12 años en España, donde adquirió el gusto por surfear como hobbie, ha retomado esta practica en las playas de la Florida.

Su amor por el surf lo dejó muy claro en su video de Don’t Wait Up, canción junto a los Black Eyed Peas, y allí se le pudo ver a la colombiana estar montada una tabla usando un traje especial. Si bien la batalla legal por la custodia de sus hijos parece no terminar, su enfoque ahora esta en otras cosas y el surf es una de esas.

Ahora, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de TQG y Te Felicito, subió un post donde se le puede ver muy alegre mientras practica este deporte en fuerte oleaje recreado con la ayuda del movimiento de un bote que le acompañaba.

“Si no hay olas, se hacen”, fue el mensaje que compartió Shakira junto a su publicación, y en este se aprecia a la colombiana equilibrarse muy bien sobre las olas del mar.

Y rápidamente algo que sus fans no pudieron dejar pasar, fue el hecho de agradecerle a la mamá de Pique por haberle inculcado y llevado a practicar este deporte, aunque esto no haya sido mas que una cuartada para que su hijo pudiera meter a ‘la moza’ a la casa mientras ella no estaba.

Todos recuerdan cuando salió a la luz la historia de que Monserrat Bernabeu, mamá de Gerard Piqué, llevaba a Shakira a clases de surf en sus tiempos libres para si lograr que su hijo se viera con Clara Chía, en la propia casa de la familia y delante de sus propios hijos, Milán y Sasha.

Esto desató una enorme polémica en contra de la doctora española en su momento, y una vez mas, con el apodo de ‘bruja’, los fans de la artista colombiana vuelven a agradecerle por haberle enseñado este deporte a Shakira, pues ahora se le ve muy contenta con su nueva vida y agregando este deporte a sus rutinas.

“Le habían cortado las alas o se las había dejado cortar. De nuevo vuelve q ser autentica.”, “Esta pobre mujer estaba era secuestrada en Barcelona”; “Gracias a la bruja de la exsuegra por llevarla a surfear, al menos sacó algo bueno mientras el marido le metía a la moza a su casa a que se le comiera la mermelada”, o “¡Belleza! Renaciendo y consiguiendo nuevos retos. Muy inspirador para sus hijos y seguidores. De las caídas, te levantas. No hay más opción.”, son algunos de los mensajes de aliento que le envían.

La madre de Piqué nunca aceptó a Shakira

Durante mucho tiempo se dijo que la intérprete de Antología y la madre de Piqué tenían una buena relación sin embargo, medios españoles han sacado a la luz que ella en realidad nunca la aceptó. “Cuando se supo que Shakira había comenzado su relación con Piqué, la madre del jugador se opuso. No le gustaba que su hijo se enamorara de una mujer diez años mayor e involucrada en el mundo del espectáculo. Esa mezcla le parecía fatal”, así lo aseguró el veterano periodista español Víctor Gayarre al portal Semana.

Si bien algunos han buscado la explicación detrás del video y otros acusan a Shakira de “hacerse la víctima”, es un hecho que nadie merece ser tratado mal por su familia política (ni por nadie más).

Lidiar con una suegra tóxica puede ser frustrante y confuso. Sólo hace que constantemente te cuestiones qué has hecho mal y por qué no le agradas. Las cosas empeoran cuando tu pareja no toma acción frente a esto para darte tu lugar.