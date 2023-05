Poco a poco lo ha arruinado: las venganzas que Shakira ha ejecutado en contra de Piqué.

Hasta ahora la cantante ha demostrado que ha marcado un antes y después en su vida personal y profesional, pues no se ha quedado de brazos cruzados y por eso ahora el español se debe estar arrepintiendo de todo el daño que le hizo a la madre de sus hijos, sobre todo, porque ahora más que nunca está dispuesta a tener distancia, así eso lo deje en bancarrota.

Shakira / Gerard Piqué You Tube: SHAKIRA / BZRP Music Sesions

Por eso, no es de extrañar que la actitud y hasta el semblante le ha ido cambiado a ambos. A la barranquillera para bien, pues se percibe más serena y bella,, mientras que el exjugador del Barcelona se aprecia cada vez más desaliñado y hasta más amargado que antes debido a las preocupaciones que le estaría generando la separación ahora financiera con la artista colombiana.

Las venganzas que Shakira ha ejecutado en contra de Piqué

Y aunque la mayoría pensaba que Shakira se habría quedado tranquila luego del inesperado desalojo que le hicieron sus exsuegros de la casa que ella misma les pagaba, la realidad es que ella estaría actuando muy bajo perfil, pero segura de que le pasaría factura luego de esta terrible situación.

Pues, más allá de ahora causar revuelo con las modificaciones a la custodia de sus hijos en las que pasaría menos tiempo con ellos, se le suma ahora que Fire Rabbit SL, la empresa dedicada a la gestión inmobiliaria pasa a nombre y administración única y exclusiva de la artista.

A esto le sigue el lanzamiento de ‘Acróstico’ tema dedicado a sus hijos en el que ambos demuestran su pasión por el arte más que por el deporte. Además, es muy notoria la ausencia de éste en el nuevo material que resulta sensible y muy emotivo.

También se conoció que dos de los principales negocios que manejaban en conjunto la colombiana y el español y que pertenecían al ámbito gastronómico quebraron una vez que se anunció su separación, pues la artista no estaba dispuesta a seguir con ellos. Uno era de hamburguesas gourmet y el otro estaba orientado a comida exclusiva, pero no tuvo el impacto que se esperaba luego de separarse.

Con esto queda claro que Piqué no es tan hábil para los negocios, pues la mayor parte del tiempo utilizaba el nombre e imagen de su expareja para cerrar los acuerdos, pero luego de alejarse uno del otro, no les quedo más que deudas, así como empresas que no prosperaron sobre todo luego de que se descubrió la infidelidad del deportista.

Esto representaría el inicio de una serie de venganzas que la cantante ejecutaría en contra de su ex quien le ha hecho llorar y perder dinero, así como los mejores momentos de su vida.