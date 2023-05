¿No que hacía daño a sus hijos? Shakira calla a todos los “sapos” y “fifas” con ‘Acróstico’.

Y es que desde que se conoció que Piqué le fue infiel a la cantante, los fans y personas en general solo pensaron en las consecuencias que esto le podría acarrear a Milan y Sasha sobre todo, porque aún se encuentran en una etapa de sus vidas en las que se encuentran muy susceptibles y aprendiendo o forjando patrones que marcarán de ahora en adelante su destino o emociones.

Por eso, tras cada lanzamiento de canciones en las que la colombiana no dejaba nada a la imaginación y le sacó “los trapitos sucios” hasta a la nueva pareja de su ex, no hubo quien no opinara sobre el efecto negativo que esto podía dejar a sus hijos a quienes ella “supuestamente” estaría “usando” para humillar o dejar mal parado al exjugador del Barcelona.

Shakira calla a todos los “sapos” y “fifas” con ‘Acróstico’

Por eso, ante el lanzamiento de la nueva canción que lleva por nombre ‘Acróstico’ y que está dedicada a Milan y Sasha como protagonistas al lado de su madre tocando el piano e incluso cantando un fragmento, no tardaron en surgir varios comentarios y demás opiniones sobre dónde están ahora quienes expresaban que todo lo que Shakira hacía musicalmente y con sus hijos era tan solo para “picar” a Piqué.

Quedaron otra vez como estupidos los que juraban que *Shakira* dañaba a sus hijos por “ardida” con *Pique*

Aquí solo veo un profundo amor de *Sasha* y *Milan* hacia su madre cantando con ella *Acrostico*❤️pic.twitter.com/zR2jzVk8qL — Nubia (@NubiaArizaga) May 15, 2023

“Quedaron otra vez como estúpidos los que juraban que Shakira ‘dañaba a sus hijo’ por ‘ardida’ con Piqué”, “Solo veo un profundo amor de Sasha y Milan hacia su madre cantando con ella Acróstico”, “Nada qué ver con el semblante de los niños cuando están con su “padre”, “Los niños son felices gracias a la dedicación de esa madre”, siguieron los comentarios de quienes están a favor de que los pequeños estén con su mamá que sí los atiende y ama.