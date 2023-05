Hassam revive video del día las madres con famoso youtuber y demuestra que el ‘sí da risa’

El humorista Hassam ha sido bastante comentado por estos días, y ahora, la celebración del día de las madres no la dejó pasar por alto. El colombiano que recientemente volvió a hablar mal del programa de Caracol Televisión, Sábados Felices, fue bastante enfático en hablar acerca de los pronunciamientos oficiales por parte del canal caracol donde ellos si aseguraban que cumplieron con la respectiva liquidación de Alvaro Lemmon.

Gerly Hassam Gómez Parra, mejor conocido como Hassam, tuvo sus opiniones frente al hecho, enviando fuertes palabras al canal y al programa: “Creyeron que toda la vida iban a ser igual de chistosos”, afirmó.

Y ahora el comediante no dejó pasar por alto la celebración del día de las madres para demostrar que el de lso pocos humoristas salidos de ese programa, que aun pueden entretener al público con su comedia.

Hassam protagoniza video del día las madres con famoso youtuber y demuestra que el ‘sí da risa’

El colombiano y famoso Youtuber Jonathan Clay, reconocido por sus sketches y parodias decidieron. juntar fuerzas para celebrar y ‘burlarse’ de las mamas colombianas.

En el video llamado ‘Cuando la sorpresa no salió como esperabas’ se puede ver al Jonathan interpretándose a sí mismo y a su madre, entregándole el regalo de su día especial. En esta ocasión es una serenata interpretada por el conocido personaje creado por Hassam ‘Próculo Rico’.

Pero como es de costumbre, esta serenata solo es llena de insultos y chistes en contra de su progenitora, y este video ha sido ampliamente compartido y viralizado en redes sociales, causando todo tipo de comentarios positivos al respecto, y muchos se atreven a afirmar además que Hassam es el único comediante que sigue dando risa de todos los que estaban en Sábados Felices, tanto antiguos como actuales.

“yo vi está serenata, conocí a clay, y para cumple 50 de mi madre contrate los mariachis que cantarán esa canción, todo fue risa, después me regaño.”, " Tuvo que contratar al mariachi para que diga lo que él no se atreve”, “Esto si es humor y ojala fuera como el de antes”; “Mi hijo escuchando y me dice...a que hora les envío eso”, o “Jamás lo podré superar, lo máximo”, son tan solo algunos de los comentarios que han dado al respecto.

Hassam se fue en contra de comediantes de ‘Sábados Felices’

“Antes de cualquier cosa, mis respetos para el man como institución de humor...Entendí que ese ego de creerse una estrella al único que afecta es a uno mismo. Muchas personas de esa generación no cultivaron el talento, no ahorraron, no se proyectaron para cuando llegaran a viejos. Creyeron que toda la vida iban a ser igual de chistosos”, expresó Hassam quien se fue en contra de comediantes de ‘Sábados Felices’ por considerar que nunca pensaron en su futuro profesional y por eso atraviesan una dura situación económica.

“Recuérdalo sigo haciendo videos de felicitaciones pedida de mano para publicitar tu emprendimiento lo que necesites”, escribió ‘El hombre caimán’ en Instagram, una vez que se enteró que Hassam opinaba sobre la preocupación que tiene por su colega a quien considera una institución del humor.