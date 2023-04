Hassam se fue en contra de comediantes de ‘Sábados Felices’: "Ya no son nada chistosos" Foto: Instagram @oficialhassam

Hassam se fue en contra de comediantes de Sábados felices: asegura que ya “no son nada chistosos”.

Una vez más el humorista forma parte de una polémica, pero esta vez no tiene nada que ver con su exesposa, sino con sus colegas de trabajo, pues ante la aparente mala situación económica que muchos de ellos están atravesando, sobre todo los que ya tienen una avanzada edad, éste se expresó sobre esta situación haciendo un especial énfasis en Álvaro Lemmon, quien a su criterio es a quien peor le ha ido desde que no cuenta con el respaldo de exposición de la pantalla en el programa sabatino.

Durante su participación en el podcast publicado en YouTube, llamado Por la ventana, el humorista expresó su opinión sobre cómo personalidades como este emblemático comediante no han sabido sacar provecho a su talento y no han sabido invertir en sus carreras, ya que nunca pensaron en su retiro y de ahí surge su contundente frase que: “Creyeron que toda la vida iban a ser igual de chistosos”.

“Antes de cualquier cosa, mis respetos para el man como institución de humor...Entendí que ese ego de creerse una estrella al único que afecta es a uno mismo. Muchas personas de esa generación no cultivaron el talento, no ahorraron, no se proyectaron para cuando llegaran a viejos. Creyeron que toda la vida iban a ser igual de chistosos”, expresó Hassam quien se fue en contra de comediantes de ‘Sábados Felices’ por considerar que nunca pensaron en su futuro profesional y por eso atraviesan una dura situación económica.

Sin embargo, esto al parecer el llamado Hombre Caimán no la estaría pasando tan mal pues se conoció luego de este “ataque” que el humorista se ha sabido reinventar tanto que ha formado parte de estrategias publicitarias con las que ha ganado dinero para mantenerse y por si fuera poco es otro de los que forma parte de la lista de personalidades que “vende saludos” a través de la página Famosos.

“Recuérdalo sigo haciendo videos de felicitaciones pedida de mano para publicitar tu emprendimiento lo que necesites”, escribió ‘El hombre caimán’ en Instagram, una vez que se enteró que Hassam opinaba sobre la preocupación que tiene por su colega a quien considera una institución del humor.