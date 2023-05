“Quédese hasta con mi dignidad”: ‘Daniel Valencia’ de Betty, la fea pone a suspirar con nueva foto.

El actor Luis Mesa, quien interpretó a uno de los socios importantes de la empresa Ecomoda, es constantemente alagado en redes sociales por su belleza física, y sus fotos causan gran impacto entre los usuarios por lo bien que luce a sus 53 años de edad.

Al actor antioqueño se le puede ver generalmente alzando la voz cuando se toca el tema del cannabis en el país, pero cuando sube una imagen a sus redes sociales, los comentarios no destacan por el mensaje que deja sino por su apariencia.

Ahora, la nueva foto que el querido actor puso en sus redes sociales dejó a más de uno de sus seguidores ‘botando la baba completa’, confirmando que con el pasar de los años el actor no ha perdido su encanto, incluso llegándolo a comparar con Chayanne.

Después de que Luis Mesa posteara esta foto en su cuenta personal de Twitter, que es a su vez su última publicación de Instagram, inmediatamente la publicación se llenó de reacciones destacando lo bien que luce, memes y comentarios bastante subidos de tono:

“Este señor mueve todo dentro de mi”, “Increíble que me gustaba cuando estaba pequeña y ahora también. Triplepapiitooo”; “Sexualizamos mucho al señor Mesa, pero poco apreciamos esa belleza de camisa que porta.”; ”La ciclovía de los domingo en Bogotá perdió tanto cuando usted dejo de salir a patinar”; “Toda mi dignidad y mi cuerpo físico son tuyos Luis.”, “Señor aún estoy esperando el “si se legaliza la mariguana de uso adulto ME EMPELOTO” hágalo real por fiiiisss” o “Cuando digo que me encantan los hombres Mayores usted es un claro ejemplo del porqué”, han sido tan solo algunos de los comentarios que le han dejado al actor.

“Cambió Ecomoda por la bareta”: ‘Daniel Valencia’ celebro el “420″ y ‘se le derritieron’

Ahora bien, a pesar de que muchos compartieron su mensaje y hasta le agradecieron, hubo muchos otros cibernautas que n dudaron en reprocharlo y decirle que supuestamente ‘incentivaba a la perdición de los jóvenes’

“¡Inolvidable interpretación de Daniel Valencia! Feliz 4/20. Un saludo de parte del equipo de Groseros Party”; “Triplepapasito”; “Qué marihuanero”; “Amaneció como gracioso hoy”, “Cambió Ecomoda por la bareta”, “Mi crush de la infancia no podría ser más perfecto, no me equivoqué con él”, entre otros más.