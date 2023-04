“Cambió Ecomoda por la bareta”: ‘Daniel Valencia’ celebro el “420″ y ‘se le derritieron’.

El 20 de abril, se celebra anualmente el Día Internacional de la Marihuana. Este día es simbólicamente conocido como el día “420″, resultado de una combinación numérica que es conocida entre los consumidores de esta planta

Por medio de su cuenta personal de Twitter, el reconocido actor colombiano Luis Mesa, quien es popular por interpretar a Daniel Valencia en la telenovela favorita de los colombianos, Betty, la fea, no pudo evitar pronunciarse ante este día, y junto a quienes hacen uso de la marihuana, optó por enivar un amigable saludo por medio de un video.

“¡Que hoy sea un buen día! Hoy es 4/20, un saludo para todo el mundo”, fue el corto pero sustancioso mensaje que el querido actor hizo y que sin duda alguna ‘mojó' a más de uno de sus seguidores.

Este es el video publicado por el actor en sus redes sociales, conmemorando el día “420″:

¡Qué hoy sea un buen día! pic.twitter.com/IG26UgRtxi — Luis Mesa (@mesaluis) April 20, 2023

Ahora bien, a pesar de que muchos compartieron su mensaje y hasta le agradecieron, hubo muchos otros cibernautas que n dudaron en reprocharlo y decirle que supuestamente ‘incentivaba a la perdición de los jóvenes’

“¡Inolvidable interpretación de Daniel Valencia! Feliz 4/20. Un saludo de parte del equipo de Groseros Party”; “Triplepapasito”; “Qué marihuanero”; “Amaneció como gracioso hoy”, “Cambió Ecomoda por la bareta”, “Mi crush de la infancia no podría ser más perfecto, no me equivoqué con él”, "

Y es que no es un secreto para nadie que Luis Mesa se muestra como un gran defensor de la marihuana, pidiendo que se le dé su respectiva regularización y legalización en Colombia.

Además, se le ha podido en varias oportunidades ver como insiste en que la planta de cannabis a nivel medicinal es la solución y que además hay que dejar estar amedrentando y atacando a los consumidores de marihuana en las calles del país:

“Que el tabaco, que mata a millones cada año, sea legal mientras que el cannabis, cuyas víctimas mortales se acercan a 0, siga siendo prohibido, ilegal y sus consumidores tratados como delincuentes, es una gran paradoja”,comentó el actor en una entrevista.