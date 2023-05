“Tóxicos mediocres”: piden a Piqué y Anuel que dejen en paz a Shakira y Karol G.

El nuevo tema del exponente urbano titulado ‘Mejor que yo’ y que dedicó públicamente a la colombiana dejó ver que éste aún llora por la separación entre ambos, tanto que de inmediato en las redes se colaron cientos de comentarios en rechazo a la canción que además ha sido una de las más “ordinarias” que habrían escuchado los seguidores de este artista que expuso toda la intimidad que tuvo con la intérprete de ‘Mañana será bonito’ ante un aparente ataque de celos al saber que ella estaría saliendo con Feid.

Y aunque esa relación aún no ha sido confirmada por estos artistas, el puertorriqueño se ha encargado de revelar que están saliendo y por eso su malestar tan evidente. Por eso, ante este nuevo enfrentamiento musical en el que deja ver que extraña a la “Bichota”, los haters le pidieron que dejaran en paz a esta cantante que ya lloró y sufrió por su amor no valorado.

Y como recientemente Karol G y Shakira grabaron el tema TQG en el que ambas exponen que no volverían con sus ex y que ya empezaron una nueva vida, los fans de las artistas le piden a Piqué y Anuel que las dejen en paz y que dejen de ser tan tóxicos, pues ellas sí los superaron, mientras que es muy evidente que ellos no y por eso siguen haciéndolas sufrir.

Karol G disfrutando de su nueva relación, Shakira hasta se fue a Miami para un nuevo comienzo, ya pasaron meses desde TQG y estos mediocres siguen con lo mismo, y luego dicen que las dolidas son ellas 🤡 😴 https://t.co/gnhJfECLwj — Alejandro (@alexkaplanmx) May 5, 2023

“Los ex más tóxicos de la historia de dos colombianas”, “Piqué y Anuel dejen a Shakira y karol G en Paz pliis!! Dejen de colgarse”, “Karol G disfrutando de su nueva relación, Shakira hasta se fue a Miami para un nuevo comienzo, ya pasaron meses desde TQG y estos mediocres siguen con lo mismo, y luego dicen que las dolidas son ellas”, “Ayy no ya parecen dos mamis lloronas”, expresaron los usuarios en las redes sociales.