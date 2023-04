Papá de Karol G se pronunció por la portada de revista que modificó la apariencia de la cantante

Este jueves, 6 de abril, la reconocida cantante de reggaetón a nivel mundial, Karol G, se pronunció a través de sus redes sociales para rechazar la cantidad de modificaciones que hicieron en edición para la portada de una revisa. El papá de la cantante tampoco se quedó callado y señaló como un irrespeto lo que hicieron los editores de la publicación, que a pesar de las peticiones de la cantante, publicaron con retoques en su cuerpo y en rostro.

La cantante siempre ha tratado de ser auténtica y transparente sobre sí misma. En esta oportunidad lo volvió a demostrar a través de un contundente mensaje.

Papá de Karol G se pronuncia por portada de revista

La artista escribió: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Luego agregó que estaba agradecida con la publicación porque se sintió feliz al saber que sería la portada, pero que expresó su inconformidad ante tantos cambios y que no hicieron nada.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, puntualizó.

Por su parte, Papá G, como es conocido en el medio y en sus redes sociales, publicó una historia en la que dijo: “¡Qué irrespeto! Tu imagen natural es todo”. Luego publicó la imagen de la portada, que acompañó con la siguiente frase: “Los editores. Revista o Recocha”.