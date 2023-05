Búsquese un problema serio: periodista ‘denuncia’ a vendedor en Transmilenio y ‘le caen encima’.

El periodista Mario Villalobos no deja de ser criticado en redes sociales, y todo por un mensaje poco empático en el que expuso a un vendedor ambulante por ‘meter la tienda dentro del bus’. El vendedor ambulante en efecto tenía varios estantes con comida de paquetes y golosinas.

Es innegable que a diario son cientos los vendedores ambulantes que deben subirse a este medio de transporte público para así subsistir y poder llevar alimento y un techo a sí mismo, y en muchas ocasiones, para alguien más, por este motivo deben recurrir a la venta de productos en el sistema de transporte.

Aunque en el reglamento del Transmilenio se promueve a que los pasajeros no consuman ni adquieran estos alimentos dentro del servicio, de una u otra forma las personas deben sacar lo de su diario, haciendo esta su única manera, y la manera en que el periodista expuso al vendedor que justamente estaba en dicha situación dejó indignados a muchos.

“Bogotá. 2.30 pm. Estación Caracas con 22. Un vendedor viaja con su tienda completa de dulces y golosinas a bordo del articulado, violando la norma. Al lado, un patrullero lo mira complaciente sin decirle ni mú. Grabo todo y el articulado llega a Calle 39. Me bajo y el patrullero q se dio cuenta q grabé me requisa hasta el alma, me pide la cédula y me deja con unos compañeros.”; afirmó el sujeto.

Después de cuestionar el proceder de la policía, Villalobos afirma que el hecho de que un vendedor entre con un estante grande a vender, significa que esto ya es demasiado: “todos los días, miles de personas viajan a bordo de un sistema colapsado. La mínima empatía aconseja tolerancia con quienes rebuscan a bordo de los articulados. Pero de ahí a q alguien suba con una tienda completa y q la policía no haga nada, hay mucho trecho.”

Rápidamente se dio cuenta que no estaba recibiendo la respuesta que esperaba, pues en la sección de comentarios solo se ven ofensas e insultos en su contra:

“Pero el señor está trabajando, ni que estuviera robando”; “Ud dónde cree que está? Según el DANE, a Junio de 2022, más de 21 millones de colombianos comen sólo 2 veces al día, y de ellos, casi 5 millones viven con $4mil diarios y comen una vez, sin contar que más del 50% viven del rebusque y lo informal. Váyase a Suiza entonces!”, “Es la norma , pero tambien hay que tener algo de solidaridad con el de la tienda. Le está haciendo daño a alguien? (Ademas de quitar espacio en el bus)? Si la respuesta es no pues no vale la pena desgastarse solo por joder a alguien que está trabajando.” son algunos de los argumentos

Yo lo veo desde el punto de vista de la empatía. El señor trabaja honestamente, pienso en cuánto debe caminar todos los días con ese carrito para poder vender sus cosas y mantenerse, seguramente también a su familia. El día debe ser largo y el TM le ayuda a aliviar esa carga. Un… https://t.co/9B9fBPx4gh — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) May 5, 2023