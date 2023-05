Naomi Campell se inspiró en la India para la Met Gala, pero le recordaron su pasado con Hugo Chávez.

Y es que la reconocida modelo no podía faltar a esta celebración en la que una vez más dio cátedra de estilo y glamour que no pierde con el paso de los años, pues en esta ocasión, pese a que hizo el gran esfuerzo de honrar a las mujeres de la India al lucir el traje típico que lleva por nombre Sari. Con ello, también honró a su amigo Karl Lagerfeld, quien la convirtió en una de sus modelos favoritas, por eso ella no podía faltar en este encuentro fashionista en el que que más allá de causar impacto por su look lo hizo por su pasado amoroso que creó polémica.

Sobre todo, porque en las redes sociales no le perdonaron que ella tuvo un “desliz” con el fallecido presidente venezolano, pues una vez que llegó a conocerlo, se corrió el rumor de que ambos quedaron seducidos con su porte. Pero, lo que más generó repudio o asombro fue cuando, una vez de conocerlo, ella confesó que el mandatario era todo un “toro” y que a ella le encantaban los hombres como él “fuertes y decididos”.

Esto no pasó por debajo de la mesa, por eso una vez que Naomi Campell hizo acto de presencia en la alfombra de los Met Gala 2023, en redes, más de uno se encargó de comentar su pasado con Hugo Chávez, lo que la hizo deslucir por completo de esta fiesta en la que eligió un vestido de archivo de Chanel para desfilar en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, lugar en el que los asistentes debían llevar un concepto muy particular: “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”.

“Ella nunca jamás podría decir nada, porque se comió a Chávez”, “Así es”, “¿Qué? esta mujer es demasiado, pero no supero que haya salido con Chávez”, “Pues se veía bella a pesar de todo”, fueron algunos de los comentarios que generó su paso por la alfombra roja en la que muchos recordaron parte de su pasado que hasta ahora nadie le perdona.