El look con el que Maluma confirma que llegó a la Met Gala 2023 a dar una misa.

Como cada año, el cantante no dudó en decir presente en la alfombra roja de esta tan particular celebración benéfica que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. En esta oportunidad la temática era más “conservadora”, pues se debía honrar la memoria del difunto diseñador Karl Lagerfeld y su nueva exhibición en su honor: “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”. Por eso, los asistentes debían vestirse “en honor a Karl” sin embargo, para muchos, el exponente urbano desatinó, porque desfiló por la alfombra roja como todo un sacerdote o jefe de la mafia italiana.

Y es que el colombiano lució un traje de manga sisa que poseía detalles en cuero con tonos grises que complementó con una bufanda muy similar a las que utilizan los líderes religiosos durante la celebración de las misas. Por eso, pese a que supo destacar con su atractivo y glamour, los haters y críticos de la moda aseguraron que parecía que habría llegado un siervo de Dios a dar la palabra.

El look religioso de Maluma que ocasionó burlas en los Met Gala 2023

“Silencio, Maluma va a dar misa”, “Cantemos el devocional 4 babys jajajajaja”, “Ojala predique la palabra sin autotune. No mejor con autotune”, “Llegó a dar la palabra de Dios”, “Más bien parece directo a trabajar con la Yakuza”, “¿A que hora dará la misa?”, fueron tan solo algunos de los comentarios que originó el tan controversial look religioso que desfiló Maluma por la alfombra roja de los Met Gala 2023.

Sin embargo, hubo quienes más allá de halagarlo por su sex appeal y por lo elegante que se veía a pesar de que no atinó con el concepto real de esta celebración de la moda, también aseguraron que el colombiano se veía muy simple a diferencia de los demás asistentes a este encuentro tan particular, pues la mayoría se esforzó en buscar los trajes más llamativos y hasta elaborados, mientras él se fue por lo más clásico y “celestial”, por eso le llovieron las duras críticas a su look que para muchos fue muy clásico, tanto que desentonó del resto.