Mercurio retrógrado le cayó completico a Piqué: fotos que muestran cómo el karma está haciendo lo suyo.

Y es que luego de que el deportista causara “sensación” tras su llegada a Miami, no hay quien no hable del “mal aspecto” que éste tiene, tanto que por un momento pasó desapercibido, sin embargo su estatura de 1,94 metros hizo que fuera fácilmente reconocido por quienes estaba en el Miami International Airport esperando sus maletas o familiares, pero nadie se atrevía a acercarse debido a su mala actitud, pero sobre todo por lo descuidado y desaliñado que se veía.

Esto hizo que en las redes cientos de usuarios opinaran sobre su actual situación personal en la que está demostrando que no la está pasando del todo bien, sobre todo por su actitud y por su look de “bancarrota” que tanto se ha rumorado y que al parecer es verdad, pues parece que todo le está saliendo cada vez peor. Y ahora más que hay una retrogradación de planetas que bien le podrían obstaculizar algunas negociaciones con sus abogados, ya que se prevé que él y Shakira se vean de nuevo las caras para llegar a nuevos acuerdos sobre la custodia de sus hijos.

Y aunque en otras oportunidades se ha visto con un look similar no es hasta ahora que se llegó a la conclusión de que Mercurio retrógrado le cayó completico a Piqué, pues su actual aspecto no es el mejor de todos, ya que no se da a la tarea de cuidar su imagen, a sabiendas de que todos están atentos a sus pasos y más ahora que por primera vez sale de Barcelona para ver a sus hijos en su nuevo hogar.

“Está destruido. El karma haciendo lo suyo”, “Mercurio retrógrado le cayó completico a Piqué”, “Se ve detestable”, “¿Se habrá bañado por lo menos para ver a sus hijos?”, fueron algunas de las expresiones que surgieron en las redes tras la filtración de las nuevas fotos en la que el español luce muy deteriorado, cansado y hasta desorientado, como si algo realmente lo estuviera perturbando o si estuviera pasando por una muy mala racha en la que ni Clara Chía lo puede rescatar.