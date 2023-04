Los enterizos de Paola Jara siguen causando polémica: “Parece que tuviera un pañal”.

Una vez más la intérprete de ‘Como si nada’ es atacada por sus seguidores y los de su marca deportiva. Y es que hasta en las redes sociales de PJ Fitwear se pueden leer algunos comentarios en contra de la manera en cómo la ahora empresaria muestra cada una de sus nuevas prendas, pero en particular los enterizos con los que hay fuertes debates sobre lo bien que luce con ellos, pero lo complicado que es lucirlos sino se tiene un cuerpo “intervenido por cirugías” o ejercicios como el de ella.

Pero, más allá de eso, también le han cuestionado la manera en cómo los desfile o muestra en la cuenta oficial, ya que en uno de los más recientes videos aseguran que parece que llevara un pañal, pues en la zona baja de este atuendo se percibe “algo extraño”, causando así un intenso debate de opiniones.

“La verdad ese tipo de enterizo marca todo por completo y no le queda bien a las más rellenitas en su parte inferior. Incluso a ella se le marca por que no tiene costuras...lindo pero no lo compraría”, “Fatal tanto la que lo tiene puesto como ese trapo”, “Se le nota el pañal que tiene detrás”, “Eso no se puede poner con ropa interior...uyy no, es muy incómodo”, “Con cirugías todo queda bien”, “Que operado se ve ese trasero”, fueron tan solo algunos de los comentarios que generó la publicación en la cuenta oficial de la ropa deportiva de Paola Jara quien con sus enterizos sigue causando polémicas.

Pero, esta no es la primera vez que opinan en contra de esta prenda, pues una vez que hizo el lanzamiento oficial, la cantante decidió promocionarlo con un video en el que aparece trotando. Con esto no tardaron las ofensas, pues la mayoría aseguró que además de fingida, se notaba que lo usaba con gusto, porque le tonificaba aún más su cuerpo operado.