Lo que faltaba: ahora la Javeriana invita a conferencista antiderechos Agustín Laje en conferencia.

El escritor argentino Agustín Laje, quien es conocido gracias a sus ‘espantosas’ líneas de pensamiento y donde en más de una ocasión no se ha salvado de ser objeto de controversia, se encontrará de visita por el país durante las próximas semanas. Esto gracias a su participación en uno de los eventos más importantes que se celebran en Bogotá: la Feria del Libro.

Esta noticia que fue confirmada por el mismo Agustín por medio de sus redes sociales causó mucha controversia, pues sus posiciones políticas aparte de dejarlo ‘mal parado’, termina por generar el rechazo de la opinión pública. El motivo de la charla era el de dar a conocer su nuevo libro ”Generación idiota”.

“El año pasado fuimos el evento más grande de toda la feria: este año me han dado el auditorio más grande de todos”, sentenció Laje en su publicación de Instagram.

Para nadie es un secreto que Agustín Laje es una persona abiertamente homofóbica, que sin escrúpulo alguno va en contra del matrimonio igualitario, con pensamientos arraigados que son machistas hasta más no poder. Lo peor del caso es que el sujeto no tiene base de sustento alguna para decir las que cosas que salen de su mente.

Por esta razón, los estudiantes de la universidad y las opiniones en redes han sido contundentes a la hora de reprochar y rechazar la ponencia de Laje en la institución educativa.

La PONTIFICIA universidad Javeriana le abrió las puertas al influencer de la ultra ultra derecha Agustín Laje porque debemos escuchar todas las voces y tener debates racionales, informados sobre si ciertas vidas importan, tienen dignidad y derechos humanos. — Asonada Bailable (@asonadabailable) April 25, 2023

La universidad Javeriana no cesa las criticas, y este hecho se produce tan solo días después de el caso de María Paula Munévar, la joven que fue encontrada sin vida en la Pontificia Universidad Javeriana el pasado 13 de abril, aún no ha terminado de esclarecerse.

En el comunicado oficial que la universidad emitió, se señala que aún continúan las investigaciones por parte de partir de las autoridades y del personal de seguridad de la Javeriana, tras encontrar el cuerpo de María Paula sin vida dentro de la Universidad; una zona “que se encontraba, y se encuentra, cerrada por condiciones invernales. Los hechos están siendo investigados por las autoridades correspondientes”, según lo redactado en el documento.

Según las versiones que se conocen. el cuerpo de la joven habría estado en las instalaciones de la universidad desde ese mismo día, y anteriormente en el día se le vio deambulando por el sector de San Victorino comprando algunos artículos.

Pero la molestia se basa en el hecho de que la universidad no solo ha cometido actos cuestionables, ahora le pretende dar una plataforma a una persona que debate si alguien tiene derechos humanos o no por no servirle a sus estándares, pretendiendo que la gente aborde el tema ‘con respeto’.

Con este nuevo escandalo, la institución educativa continua en el huracán mediático y el ambiente de tensión continua. Se puede evidenciar en comentarios como los siguientes:

“Se ha vuelto costumbre que las universidades inviten a estos personajes a dar charlas y al ver la reacción de la gente eliminen todo y hagan de cuenta que nunca pasó.”, “La invitación de A. Laje por parte de la Universidad Javeriana no solo es vergonzosa, sino preocupante. Es como si los jesuitas quisieran recordarnos de qué lado están; es como si quisieran recordarnos que, para ellos, somos una “generación idiota”.” o también “La Javeriana a cada rato es tendencia en Twitter y no por algo bueno jaja, mi alma mater.”; han sido solo algunos de los comentarios respecto al tema.