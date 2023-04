Critican que sí investigan muerte de joven en Javeriana porque su papá es ‘importante’.

El caso de María Paula Munévar, la joven que fue encontrada sin vida en la Pontificia Universidad Javeriana el pasado 13 de abril, aún no ha terminado de esclarecerse.

Esto igual no ha sido impedimento para que exista gente en las redes sociales que está intentando desacreditar y minimizar la importancia del hecho, simplemente porque Munévar era una joven de posición privilegiada.

En el comunicado oficial que la universidad emitió, se señala que aún continúan las investigaciones por parte de partir de las autoridades y del personal de seguridad de la Javeriana, tras encontrar el cuerpo de María Paula sin vida dentro de la Universidad; una zona “que se encontraba, y se encuentra, cerrada por condiciones invernales. Los hechos están siendo investigados por las autoridades correspondientes”, según lo redactado en el documento.

Según las versiones que se conocen. el cuerpo de la joven habría estado en las instalaciones de la universidad desde ese mismo día, y anteriormente en el día se le vio deambulando por el sector de San Victorino comprando algunos artículos.

Se presume que Munévar pudo haber ingerido una sustancia química, causando su muerte. De igual manera, cámaras de video mostraron a Munévar dirigiéndose en un taxi hasta San Victorino, comprar dicha sustancia química, y más adelante regresando a las instalaciones universitarias.

Pero muchos en redes han demostrado la poca empatía que poseen, y culpan no solo a la mujer de su destino, además se atreven a decir que su búsqueda fue satisfactoria ‘porque su papá es importante’, como si eso fuera un determinante para este tipo de casos.

Critican que sí investigan muerte de joven en Javeriana porque su papá es ‘importante’

El hecho de que la joven que fue hallada sin vida fuese hija del secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado es motivo para que muchos esten diciendo que esa fue la unica razón por la que su cuepro fue hallado, y quienes se han encontrado con estos comentarios enviaron un fuerte mensaje de rechazo ante el mismo.

Nadie elige en qué familia nacer y los privilegios que una persona pueda poseer sobre otra no refleja el estado emocional de nadie.

Mucho menos es aceptable juzgar a una víctima del suicidio, apedreando su decisión.

La salud mental en el país desgraciadamente sigue siendo un tema que no es tomad con la seriedad que merece y por el contrario, la revictimización de estas personas solo termina por agrandar este estigma.

“Si, muy duro lo que pasó en la Javeriana y todo pero seamos sinceros, si María Paula Munevar no hubiera sido hija del secretario de la sección primera del consejo de estado, no la hubieran buscado de la manera tan exhaustiva como lo hicieron”, ha sido uno de los comentarios que más han disgustado, por lo poco empatico y sobre todo, dicho en el peor momento posible.

Si, muy duro lo que pasó en la Javeriana y todo pero seamos sinceros, si María Paula Munevar no hubiera sido hija del secretario de la sección primera del consejo de estado, no la hubieran buscado de la manera tan exhaustiva como lo hicieron + — Nicol Cajamarca (@CajamarcaNicol) April 20, 2023

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas?

Esto es lo que dice el Ministerio de Protección Social al respecto:

“En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas”, expresan.

Asimismo, enfatizan que, si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Por otro lado, muestran que hay personas disponibles en varias líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia.

Estas son algunas de las líneas de atención en el país que mencionan.

Bogotá: Línea 106 - WhatsApp: 3007548933

Barranquilla: Línea de la vida: 339 99 99

Medellín Línea amiga: 444 44 48

Cali: Línea 106

Antioquia: Salud para el alma: 4407649