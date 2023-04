Paola Jara presume su nueva colección deportiva, pero le critican los altos costos de las prendas.

Y es que cada vez que la cantante y ahora empresaria decide hacer una publicación sobre lo que serán sus nuevas colecciones, no hay quien la cuestione sobre todo, porque hay quienes aseguran que ella “diseña” prendas solo pensando en su cuerpo, que a criterio de muchos, es resultado de muchas cirugías y poco ejercicio, pero además de ello, porque sus precios son cada vez más elevados y eso es algo en lo que ha coincidido la mayoría.

Sobre todo, porque consideran que a pesar de que ella busca mostrarse muy real y empática con las chicas que la siguen y desean verse o lucir como ella, esto no es tan real, pues no crea campañas o atuendos accesibles para todas. Sin embargo, la esposa de Jessi Uribe, no ha dudado en ser inclusiva y pensar en las chicas con curvas, pero a pesar de ello no ha resultado creíble en sus propuestas, ni mucho menos en la cantidad que colocan en las etiquetas para la venta.

Paola Jara presume su nueva colección deportiva, pero le critican los altos costos de las prendas

“Ella siempre piensa en la moda, los implantes y el maquillaje por montón, pero no en las chicas reales”, “Son conjuntos solo para las personas de recurso económicos altos porque para los demás se nos sale del presupuesto”, fueron algunos de los comentarios que surgieron luego de que Paola Jara presumiera su nueva colección deportiva, en la que le critican los altos costos de las prendas.

Pero, esta no es la primera vez que le cuestionan su emprendimiento que ha crecido de manera vertiginosa, pues en más de una ocasión hasta le han criticado que cada atuendo solo se consigue en tiendas muy exclusivas y que resultan cada vez más inaccesibles para el común de las chicas que desean tener una prenda deportiva de su artista favorita. Y aunque ella se ha encargado de hacer varias promociones atractivas y económicas, son más las que cuestionan cada precio, pues suele ser muy elevado.