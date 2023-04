No le basta con ser un hombre despreciable: ahora Piqué anda “comprando hijos” Foto: Instagram @3gerardpique

Y es que el deportista estaría más dispuesto que nunca en complacer uno de sus más anhelados deseos como padre, pero hasta ahora no ha podido consolidar las ganas de sumar a una niña nueva familia, pues hasta ahora, ninguna mujer ha querido complacerlo quizás porque han descubierto que éste no posee los dotes para darle las mejores enseñanzas sobre todo ahora que vive con una joven de 23 años de la que se ha dicho de todo y éste no ha salido a defenderla.

El momento cumbre de la relación de Clara y Piqué, que la destrozó

Sin embargo, existen diversas hipótesis que apuntan que él ya estaría investigando sobre la manera de expandir su familia. Y una de ellas es a través del vientre de alquiler, ya que su actual novia al parecer se negó a la idea de darle un hijo, por lo menos por ahora que además la han cuestionado duramente sobre su sexualidad, ya que se han atrevido a asegurar a través de intensos rumores que es trans y hasta que es una chica amante de las relaciones abiertas que bien no le interesaría, por lo menos por ahora, convertirse en madre.

Piqué estaría ‘negociando’ la hija que siempre ha querido tener, pero no con Clara Chía

El encargado de asegurar esto ha sido el periodista Javier Ceriani a través de su programa de Youtube, Chisme No Like, ahí él expuso todo lo que estaría haciendo en estos momentos Piqué para lograr tener la hija que tanto desea, pero sin Shakira ni mucho menos Clara Chía. “Vamos a tirar el bombazo más fuerte de Piqué...Recordemos que se filtró información de que Piqué quiere ser padre de una niña y lo va a hacer de forma subrogada...”.

Y aunque no hay reacciones ni confirmaciones del español ante ello actualmente, sí existe el recuerdo de una de las más contundentes predicciones que hizo recientemente la reconocida Mhoni Vidente, quien expresó que el español estaba más que dispuesto a tener una niña con Shakira, pero ella prefería que fuera a través de un embarazo subrogado, es decir que desde hace rato estaba pensando en negociar un vientre para tener a su hija: “Estaba un tercer hijo en miras, ya lo había comentado, hay unos óvulos congelados de Shakira, quería tener un alquiler de vientre, Shakira quería tener un tercer hijo, una niña, que esa se la va a venir dando Clara Chía a Piqué. Estaba en ese momento de tener un hijo con Piqué cuando pasó. Parece que se quedó en eso, que la mujer se quedó embarazada”.

Ahora queda esperar sí realmente el ex de la cantante seguiría o no con “las negociaciones”, pues de ser cierto, esté pasaría de ser “el hombre más despreciable del mundo” a un “comprador de hijos”, ya que nadie le quiere engendrar una criatura debido su manera tan clasista y arrogante de llevar su “alocada vida”, según han asegurado sus haters.