Periodista de La Red ‘funado’ en redes por decirle fea a Valeria Giraldo.

Y es que una vez que el corresponsal de este programa de espectáculos abordara a la reina de belleza, no hubo quien no estuviera en contra de sus palabras, pues éste le comentó a la chica que en persona se veía “muy hermosa”, pero “muy diferente” a lo que él estaba acostumbrado a ver a través de sus redes sociales. Esto descolocó hasta a la misma chica, pues miró con cierta incomodidad a este comunicador que dividió las opiniones debido a su “irresponsable” manejo de la entrevista en la que además dejó entrever que no estaba a gusto con la imagen de su entrevistada, pues hay quienes aseguran que aparentemente la vio “fea”, pues siempre ha estado acostumbrado a verla de forma “virtual”.

Por eso, no tardaron los comentarios en contra de él, pues pese al abuso del uso de filtros o no en la cuenta personal de esta chica, éste no debió ser tan indiscreto en abordarla de esa forma. Los señalamientos fueron tal que hasta descalificaron a los productores de este espacio por considerar que hay un alto grado de inconsciencia en la manera en cómo se tratan a los entrevistados, sobre todo cuando son mujeres.

Periodista de La Red ‘funado’ en redes por decirle fea a Valeria Giraldo

“‘La Red’ es un programa tan balurdo que lo debieron sacar del aire hace muuuuucho tiempo grosera y polémica, pero la tipa es bonita”, “Nunca he entendido por qué la odian tanto, me parece terrible este video...¿Cómo le va a decir algo así?”, “No se ve tan diferente de lo que postea en sus redes, sigue viéndose muy linda, que falta de respeto por parte del umpa lumpa ese”, “Vergüenza es lo que dan esos periodistas una total falta de respeto para con ella y con cualquier mujer que le hagan ese tipo de comentarios”.

Esos fueron tan solo algunos de los comentarios que generó esta entrevista en la que el periodista de La Red es ‘funado’ en redes por decirle fea a Valeria Giraldo. Y es que no es la primera vez que esta chica está siendo duramente criticada por las personas, pues hay quienes aseguran que posee facciones muy llamativas que la hacen muy atractiva, pero que han sido muy diferentes al resto de las chicas que han sido elegidas en el famoso concurso de belleza. Por eso, ha sido tan polémica su participación, pero los usuarios en redes reiteran que no por eso va a ser humillada por las personas y menos los presentadores de espectáculos.