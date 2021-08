Durante el 2020 y el 2021 las famosas colombianas han tenido un baby boom. Según “La Red” Carolina Guerra estaría esperando a su primer hijo

Ya son bastantes las mujeres que han tenido bebés y han anunciado sus embarazos.

Entre ellas, Luisa Fernanda W, Jessica de la Peña, Camila Avella, Carolina Cruz, Eva Rey, Siad Char, Valentina Lizcano, Valerie Domínguez, entre otras.

Todas ellas ya se han convertido en madres de pequeños saludables y se han mostrado muy felices.

Asimismo, durante el 2021 varias han anunciado que están esperando a sus bebés.

Es el caso de Natalia Reyes, Juana Valentina, la hermana de James Rodríguez, Laura Tobón, Cristina Hurtado, y ahora la modelo Carolina Guerra.

Varias están más que emocionadas con la noticia y con su nueva faceta.

View this post on Instagram

La modelo Carolina Guerra tiene bastantes seguidores en redes sociales pendientes de su vida.

Actualmente tiene poco menos de 600 mil fanáticos en su cuenta de Instagram.

Muchos no dudan en comentar cada una de sus publicaciones y detalles de su vida.

Asimismo, tiene una gran presencia en Twitter, pues se caracteriza por su sinceridad sobre varios temas del país.

Guerra se ha convertido en una de las personas que levantan la voz contra las injusticias en Colombia.

Durante los días del paro nacional estuvo muy activa en sus redes sociales y apoyó las movilizaciones.

Aún lo hace en varias publicaciones con fotografías y videos en las que muchos la apoyan.

View this post on Instagram

Lo cierto es que la modelo estaba ausente de redes sociales desde hace varios días.

Muchos se preguntaban cuál sería la razón de que no publicara nada en este tiempo.

Ahora, ella misma hizo una publicación en la que reveló que quería desconectarse de redes.

Todo, debido a su cumpleaños número 35, que celebró junto a su familia.

“El 31 de Julio cumplí años, y fue la celebración más importante de mi vida, por lo tanto no quise perderme ni un segundo de estar, de verdad, con mi familia y amigos que me acompañaron en mi día. Nunca quise estar tan presente con los míos y ese sentimiento se me alargó por 10 días. ¡Qué necesario fue!”, escribió.