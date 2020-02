La respuesta de Carolina Guerra al trino de María Fernanda Cabal por avión el presidencial

Twitter se ha convertido en la red social por la que los famosos exponen sus opiniones frente a los temas nacionales. La respuesta de Carolina Guerra al trino de María Fernanda Cabal por avión presidencial

Para nadie es un secreto que la plataforma también ha sido usada para resolver las diferencias entre varias figuras públicas.

Son incontables los enfrentamientos que han ocurrido allí.

Sin embargo, uno de los más recientes involucra a María Fernanda Cabal y a Carolina Guerra.

La actriz ha dejado clara su posición política en sus redes sociales y durante el paro nacional se manifestó en varias ocasiones.

Ahora, en marco del escándalo por el uso del avión presidencial, Cabal aprovechó para "buscar pelea" de nuevo.

Escribió que, al parecer, la actriz habría viajado en el mismo avión durante el gobierno pasado.

Asimismo, utilizó como excusa el hecho, para volver a referirse al debate por la palabra "hipoglucemia".

Ahora, la actriz le respondió, aunque no directamente, si parece haber hecho una alusión a la senadora.

De los mismos creadores de:

Estudien, vagos!

Llega: No me empujen que yo me caigo sola.

🍿

— Carolina Guerra (@carolinaguerram) February 12, 2020