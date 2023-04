Ana de nadie: ¿Qué le espera a la protagonista luego del beso con Joaquín enfrente de Horacio?

Esa es una de las interrogantes que se hacen los fieles televidentes de este dramático que los tiene paralizado, sobre todo porque el más reciente capítulo revela que la protagonista está desafiando todos los límites por amor a este chico, tanto que no le importa que su ex haya ´presenciado uno de los momentos más apasionantes que haya vivido en esta trama en la que, de ahora en adelante, se tensionan todas las relaciones.

Y es que si algo quedó demostrado es que este joven busca desenmascarar a Horacio para que su amada pueda conocer la verdadera cara del hombre que la ha engañado toda la vida. Por eso, al verla acompañarlo a sus actividades y demás entrevistas no puede ocultar su rabia y se aleja por completo de ella, sin saber que en menos de lo que esperaba ella decide correr a sus brazos y sellar su amor con un apasionado beso que presenció hasta su ex y del que luego todos se enteraron.

El impacto de esta situación fue tal que hasta la mamá de Ana quedó altamente molesta y se espera que está tome acciones en su contra, pues se sabe que ella se preocupa por el qué dirán , pero sobre todo se espera que la presiones para que arregle su situación con Horacio, pero al parecer esto es algo a lo que la protagonista hará caso omiso, pues ella más que nunca ha demostrado que está enamorada de Joaquín.

Mientras que para este joven, su futuro se verá más complejo debido a todas las personas que están en contra de su relación con esta mujer que es mucho mayor que él y que le ha hecho olvidar sus metas y demás acciones, pues nadie lo había visto tan dispuesto a abandonarlo todo por amor. También se espera que Horacio no se quede de manos atadas, pues podría actuar en su contra y será capaz de todo por vengarse de este chico que le robó a su mujer.

“Fácilmente soy Ana necesitada de Joaquín, que entrada de Ana más TODO”, “AAAAAAAAAAAAAAA no estoy vivo por deos que escena más HERMOSA como ese par. En tu cara Horacio, en tu cara Emma”, “Hace rato no me pegaba del televisor toda emocionada!!”, “Hoy todossss dormimossss Felicessssss”, expresaron los fieles televidentes.