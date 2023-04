“Quiero a mi perrita”: los ataques a la guardería que ‘perdió’ a ‘Kiara’ y sus dueños no cesan.

Ya van más hace más de seis meses Camilo Jaramillo, ingeniero industrial, se encuentra en la búsqueda de Kiara, su perra de raza Bernés de La Montaña. Desafortunadamente, lo único que supo al respecto de su mascota fue que fue entregada a la guardería “Mashi”, en La Calera, lugar donde siempre llevaba a su mascota.

Para el 25 de octubre de 2022, las noticias de su perrita dejaron de llegarle a su dueño. El hombre contó a el medio de comunicación ‘El Tiempo’, que ese día lo llamó una amiga suya que le estaba haciendo el favor de cuidarle a la mascota mientras él se encontraba de viaje, que para las 6:30 PM, los encargados de la guardería no habían ido a dejar a Kiara aun:

“Yo iba desde San Juan del César hasta Valledupar en carretera y no me entraba bien la señal. Fue como un baldado de agua fría. Por todo lo que yo sé de mi perrita, eso era imposible. Era la más grande del grupo, pesa 39 kilos. Todo me parecía muy raro. Ella no es solo una mascota para mí. Es mi familia. Vivió conmigo desde que tenía cuatro meses y medio. Nunca le pagué adiestrador canino. Yo la eduqué para que fuera muy sociable con la gente”, afirmó a Camilo a ‘El Tiempo’.

Camilo Jaramillo, dueño de Kiara, una de las perritas perdidas del cuidado de una guardería hace más de 5 meses, hace una campaña bellísima para apadrinar esterilizaciones y frenar la reproducción masiva de animales en condición de calle.



Si quieres apoyar: 318 591 03 96. pic.twitter.com/5VdhFn7f4q — Mascotas Caracol (@MascotasCaracol) April 1, 2023

La búsqueda inició desde ese día y hasta el sol de hoy no culmina, y en el proceso el dueño de Kiara se ha visto en muchos enredos e historias confusas por parte de los dueños del establecimiento, pues después de asegurarle que la perra se había extraviado en uno de los bosques aledaños a la zona, le ofrecieron dinero para que detuviera la búsqueda.

“Unas cien personas la buscaban. Me pareció raro que luego de que la misma dueña (de la guardería) me asegurara que Kiara se había perdido en el bosque, me dijera que la dejara de buscar y que ella me daba tres millones más para la recompensa. Obvio no acepté, narra Camilo.

Continúa afirmando que “Lo raro es que la dueña del colegio un día me llama y me dice que Kiara no está en el bosque cuando siempre me juró que se había perdido allá. Me dice, ´no convoques más, para la búsqueda y aumentemos la recompensa de 5 a 8 millones y yo te doy los tres millones que faltan´. Es decir, a partir de ese día sostiene que alguien se la robó”.

Los ataques a la guardería que ‘perdió’ a ‘Kiara’ y sus dueños no cesan

Hasta el momento, Camilo Jaramillo sigue sin recibir noticias del paradero de la perrita Kiara, y continua con la esperanza de que aparezca o se la devuelvan.

“No soy de plantones, ni venganzas. Solo quiero volver a ver a mi perrita porque la incertidumbre de no saber qué le pasó me duele mucho. Lo único que me separa de Kiara es una llamada. Por favor, ayúdenme”, finalizó el dueño de Kiara.

Desde famosos hasta animalistas y personas del común por medio de las plataformas digitales se han encargado de expandir el mensaje al mayor alcance posible, e incluso Andrea Padilla, senadora animalista, se unió a la causa y ambos se encuentran impulsando la ´Ley Kiara´.

Esta ley busca que para que todas las escuelas y sitios encargados de los animales operen bajo la ley, “con las reglas y la vigilancia necesaria para que ninguna otra familia sienta la angustia por la que pasa él”, afirmó la congresista a la revista Semana.

“Ahora recogeremos firmas para que esto no le pase a otra familia. Ya tenemos 25.000 para este proyecto de ley. De todos los casos que suceden, el 80% no hubiera ocurrido si los colegios, hoteles o los paseadores hubieran cumplido con requisitos mínimos”, aseguró Padilla en día pasados.

Solo quiero a Kiara 🤍 o saber qué pasó con ella 🙏 @RevistaSemana https://t.co/Qu7tZF9M4S — Camilo Jaramillo Montenegro (@CamiloJaramill) April 8, 2023