“Insípida”: elogian a Paola Turbay en ‘Ana de Nadie’ pero afirman que su personaje es ‘bobo’.

Aunque Paola Turbay la ‘rompió’, después de permanecer por mas de 10 años por fuera de la pantalla colombiana, sus fans han manifestado su deseo de volverla a ver en la televisión, y su nueva producción yha dado mucho de que hablar, si de comentarios positivos se tratan.

‘Ana de nadie’ es la telenovela de RCN que efectivamente ha sido muy elogiada, algo que el canal no experimentaba en años con sus producciones, y desde el primer capítulo su actuación fue muy aplaudida, y por primera vez en mucho tiempo los colombianos regresaron al consumo de un producto de esta categoría.

Ahora bien, aunque las criticas a la actuación y a la historia han sido positivas, el personaje en si que interpreta la querida actriz es otra cosa muy diferente. Eso es motivo para que ahora el boom de la novela no sea tan positivo a estas alturas.

La historia retrata una infidelidad, y los televidentes son contundentes al afirmar que la manera en que ‘Ana’, personaje principal de la trama, reacciona ante este hecho, no es ligada a la realidad.

El personaje es descrito como ‘bobo’ en más de una ocasión, y aunque su historia esta basada en una telenovela mexicana, el personaje posee muchas falencias a la hora de retratar sus sentimientos frente a los drama que le suceden.

Elogian a Paola Turbay en ‘Ana de Nadie’ pero afirman que su personaje es ‘bobo’

Con el pasar de los capítulos, los espectadores pueden ver poco a poco como es el desarrollo del personaje frente a la manera en que ‘le ponen el cuerno’ pero ella no hace nada al respecto, mostrándose muy permisiva, e inclusive ‘pasiva’ y ‘sumisa’.

Además de que resaltan el hecho de que por muy buena que sea, están cayendo en la copia al ser basada en una producción mexicana con la misma secuencia de historia.

Estos son algunos de los comentarios que los televidentes de esta producción tienen acerca de ‘Ana’ y el desarrollo de la telenovela hasta el momento:

“Muy buena la novela, pero Paola Turbay debe bajarle un par de rayas a la tontería una mujer infiel no reacciona como ella”, “La novela me encanta solo que no fueron tan creativos solo fue copiada de la novela “VICTORIA” solo cambiaron nombres y personajes e incluso una de las amigas de Ana también trabajo en VICTORIA”, “Es repetición de Sra. Isabel, que pereza, Caracol y RCN solo repiten y repiten, ya ni los pongo, me toca canales internacionales”, “Aunque es una copia, mejicana pero pues aquí ya no hay imaginación sino para en narco y la corrupción qué se comió el país”, o “Mucha copiadora Señora Isabel, Victoria, si nos dejan que para mi fué y será la mejor.”, entre muchos más, son los comentarios al respecto.