Piqué sí es un ‘severo sinvergüenza’, pues le recuerdan el maltrato hacia Shakira por su salud mental y cómo nunca la apoyó cuando ella más lo necesitaba.

Y es que tras las infames declaraciones del deportista en el que se victimiza tras el tema BZRP Music Session número 53 en el que la colombiana lo descalifica a él y su actual pareja, algunos usuarios en las redes le recordaron cómo aún estando “enamorado” de la cantante éste la maltrataba y no la protegía, incluso cuando tuvo fuertes problemas de salud mental, luego de que se negó a ser operada de su voz, pero no quiso ya que esto representaba estar alejada de sus hijos y no poder expresarse, ya que esta intervención se lo impediría por un buen tiempo.

Shakira y Piqué Colombiana y español

Ante ello, el español en vez de solidarizarse con ella, le expresó que no quería una mujer “amargada” en su vida y que por el contrario saliera a trabajar, ya que tampoco quería verla encerrada en casa, porque ya no la pasaba bien con ella. Incluso, en las redes algunos fans publicaron parte del fragmento de lo que éste dijo en esa oportunidad y que la colombiana no tuvo miedo en decir a los medios.

Piqué sí es un ‘severo sinvergüenza’, le recuerdan el maltrato hacia Shakira por su salud mental

“Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada , que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar...No podía hablar y estaba todo el tiempo enfadada. Me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera”, dijo Shakira durante una entrevista que le hicieron en el 2019, año en el que vivió los peores momentos de su vida profesional y en los que Piqué una vez más se comportó como todo un ‘severo sinvergüenza’, pues en vez de apoyarla, la maltrató verbalmente.

“Es un pobre infeliz que disimula ser feliz, pero no lo es. Es mí opinión nada más mirando de lejos”, “Asqueroso mal agradecido y poco empático, ella solo le estaba dedicando tiempo a sus hijos”, “Y luego la quería fuera de casa para traerse a sus ligues”, “Que poco hombre”, fueron algunas de las reacciones de las personas que siempre han estado en contra de este hombre que siempre dejar ver su lado más xenofóbico y narcisista.