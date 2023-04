Sólo un tuit de Shakira bastó para humillar al xenofóbico de Piqué.

Y es que desde que la cantante se despidió por completo de Barcelona, pareciera que el deportista ha tomado más valor para hablar mal hasta de su propia familia, pues al parecer ha olvidado que sus hijos llevan en su sangre una alta dosis de Latinoamérica proveniente de su famosa madre. Esto ha alterado aún más los ánimos entre los fieles fans de la colombiana y de todo aquel que está en contra de las infames declaraciones de este hombre que considera que los latinos son una “especie diferente” y que le resulta “inservible”.

Piqué = Xenófobo, machista, incoherente, ridículo, descerebrado.



Se han dado cuenta que él en las entrevistas, habla de la situación que paso, pero no lo hace discreto ni prudentemente, el imbécil ese no habla de los comentarios de los fifes. pic.twitter.com/kS4rwK3Pso — Andrés Guillén 🥂🎧🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) April 1, 2023

Por eso, no faltaron los comentarios en su contra, pero esta vez hubo más calificativos agresivos, ya que ofende a todos los habitantes de Latinoamérica a quienes considera minoría. Con ello, no solo se gana más el odio por todo lo que ha hecho sufrir a su ex, sino por su conducta tan despreciable y en la que demuestra una vez más lo poco hombre que es y fue con la artista que una vez más demostró su poder, ya que solo con un tuit no solo lo descalifica, sino que gana más apoyo de sus seguidores en el mundo.

Sólo un tuit de Shakira bastó para humillar al xenofóbico de Piqué

“Orgullosa de ser Latinoamericana”, fue lo que escribió Shakira en su cuenta de Twitter, para así unir a todos los latinos y humillar una vez más a Piqué quien ahora más que nunca ha dejado ver su lado más xenofóbico y con el que se gana más el rechazo de quienes siempre han estado en contra de él y sus ideales.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

“Pedazo de imbécil”, “El tipo sin Shakira es un fracaso. Ni como futbolista la arma”, “Ni todos los presidentes tienen ese poder qué tiene Shakira en unirnos en un mismo sentimiento Latinoamérica unida”, “Mucha loba para ese gato barato”, “Eres grande, Shak. Por ti me enorgullece ser colombiano”, fueron tan solo algunas de las reacciones de la publicación que hiciera la cantante en represalia al hombre que solo se dedicó a causarle dolor y del que se despidió ya para siempre.