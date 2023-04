“Pégame y no pares de pegarme”: los latinos se burlan aún más de Piqué por su queja Foto: Disney

“Pégame y no pares de pegarme” es lo que gritan los latinos quienes se burlan aún más de Piqué por su queja que carece de buenos argumentos.

Pues, aunque se podría pensar que luego de ello, los latinoamericanos se sentirían muy ofendidos, muy por el contrario, el deportista ha logrado que la mayoría se siga burlando más de él hasta el punto de que es y seguirá siendo el protagonista de todos los memes, chistes y demás comentarios en su contra por sus declaraciones en las que más que humillar a un gran número de personas, sigue quedando él como el peor ser humano que ha habitado el planeta Tierra.

Y qué tiene que ver que Shakira sea latinoamericana pedazo de imbecil #pique pic.twitter.com/Mo8Ju0f4I1 — Juan Montes (@crunches_) April 1, 2023

“Mi expareja pues es latinoamericana...No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan. Son gente que no tienen vida”, eso fue lo que dijo el exfutbolista en las recientes declaraciones y ante esto solo surgieron reacciones que dejan ver que nadie se sintió mal por sus palabras despectivas, sino que dejan ver cómo él se hunde solo.

Los latinos se burlan aún más de Piqué por su queja

“Dale con la silla”, “Pégame y no pares de pegarme”, “Al ver entrevista de Piqué solo puedo decir... Pataditas de ahogado...”, “Por si nos quedaba alguna duda de que esta persona es IMBECIL, a las españolas tampoco nos caes bien , nada tiene que ver la nacionalidad en este tema”, “Esta rata además de gorrero es racista… Clara-mente no dijo “sudaca” pero lo pensó. Vomitivo”, “Piqué no necesita que lo hundan jajaja, él solito lo hace”, “Debió ser horrible convivir con un xenófobo”, fueron algunos de los comentarios en el que la mayoría de los latinos se burlan aún más tras las quejas de Piqué.

De la manera que los latinoamericanos hemos puesto nuestras diferencias a un lado …. Para burlarnos de #Pique pic.twitter.com/nuSI0qR33L — Thee NYC angry black latina mom! ♉️🇩🇴🗽 🐝💛 (@urbanmodernism) April 1, 2023

Con ello queda claro que el español perdió su popularidad hace ya algún tiempo, pues siempre necesitó de la compañía de la colombiana para ser realmente tomado en cuenta hasta en las canchas de fútbol de las que se retiró porque ahora más que nunca aceptó que es un “fracasado” tal y como lo califican algunos de sus haters.